Öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin il içi sıraya bağlı yer değiştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi
Giriş: 11.08.2025 - 23:46 Güncelleme: 11.08.2025 - 23:47
MEB'den yapılan açıklamada, 2025 yılı Ağustos dönemi il içi sıraya bağlı yer değiştirme başvurularının, 12-16 Mayıs tarihleri arasında alındığı, atamaların 20 Mayıs'ta yapıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, sıra tayin işlemlerinin ilkinin 18 Haziran'da gerçekleştirildiği, ikincisinin ise bugün tamamlandığı belirtildi.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
