İlkokul öğrencisinden anlamlı bağış

MİNİK ÖĞRENCİNİN ANLAMLI BAĞIŞINA, MECLİS BAŞKANI ŞENTOP’TAN ANLAMLI HEDİYE…
Kurutulmuş çiçeklerle yaptığı tabloyu, TBMM’nin 100. Yılı dolayısıyla 23 Nisan’da TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a hediye olarak gönderen ilköğretim 5. Sınıf öğrencisi Feza Naz Yoğun, TBMM Başkanı Şentop’a 15 Temmuz dolayısıyla anlamlı bir ziyarette bulundu.
Kendisi için ileride hatıra olması amacıyla biriktirdiği 15 Temmuz hatıra paralarını, Covid 19 salgını nedeniyle başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına bağışlamak isteyen Feza Naz Yoğun, paraları biriktirdiği kutuyu Meclis Başkanı Şentop’a teslim etti. Feza Naz, paralarla birlikte, duygularını içeren bir şiirin de yer aldığı kutuyu Şentop'a sundu. Şiirini Başkan Şentop’a okuyan Feza Naz, kutunun içinde 3 yıldır biriktirdiği 152 adet 15 Temmuz hatıra parasının olduğunu söyledi.
ŞENTOP'TAN 100. YIL HATIRASI
TBMM Başkanı Şentop da, anlamlı bağışından ve düşüncesinden dolayı tebrik ettiği Feza Naz’a, TBMM’nin 100. Yılı için özel olarak bastırılan hatıra para ve 100. Yıl hatıra pulunu hediye etti. Feza Naz’ın bu ince davranışı karşısında oldukça etkilenen Şentop, “Tebrik ederim çok ince bir düşünce bunları biriktirip de bu kampanyaya bağışlamış olman” şeklinde konuştu.
Meclis Başkanı Şentop’u ziyaretinde Feza Naz’a, Babası Hakan Yoğun ve Okul Müdürü de eşlik etti.
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