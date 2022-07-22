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İlkokul kayıtları ne zaman başlıyor 2022? İlkokul kaydı nasıl yapılır, çocuğum hangi okula gidecek?

2022-2023 eğitim-öğretim yılı için kısa bir süre kala ilkokul kayıtları ile ilgili araştırmalar da iyice hız kazandı. Konuya ilişkin en çok merak edilen ilkokul kayıtları ne zaman başlıyor ve nasıl yapılır gibi soruların cevaplarını bir araya getirdik...

22.07.2022 - 10:15 | Güncelleme: ABONE OL

  • 2022 ilkokul kayıtlarının başlamasının ardından gözler kayıtların son gününe ve nasıl yapılacağına ilişkin sorulara çevrildi. İşte 2022 ilkokul kayıtları ile ilgili tüm bilgiler ve daha fazlası...

  • 2022 İLKOKUL 1.SINIF KAYIT TARİHİ NE ZAMAN?

    2022-2023 eğitim öğretim yılı temmuz ayının ilk günü olan 1 Temmuz Cuma gününden itibaren başladı.

  • İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

    İlkokul kayıtları açıklamalara göre, e-okul istemi üzerinden e-kayıt yöntemiyle alınıyor. Temmuz ayının ilk gününden itibaren kayıtlar başladı.

    Kayıt ya da adres değişimi için öğrenci velisinin 31 Ağustos 2022 Çarşamba gününe kadar okul idaresine başvurması gerekmektedir.

  • MEB İLKOKUL KAYDI NASIL YAPILIR?

    Veliler, "e-Okul.meb.gov.tr" ile e-devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından kayıtlar yapılabilecek.

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