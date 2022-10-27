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İlker Kaleli'nin partneri Maggie Civantos kimdir? Maggie Civantos hangi dizi filmlerde oynadı?

İlker Kaleli'nin partneri Maggie Civantos kimdir?

Türkiye’nin en çok sevilen oyuncularından olan İlker Kaleli yurtdışına açılıyor. Poyraz Karayel ve Öğretmen gibi dizilerdeki rolleriyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu İlker Kaleli, İspanya'da çekilecek Türk Tutkusu dizisinde başrol oynayacak. Başrolünü paylaşacağı Maggie Civantos’un hayatı ise merak konusu oldu. İşte Maggie Civantos biyografisi…

Giriş: 27.10.2022 - 16:22 | Güncelleme: ABONE OL

  • İlker Kaleli önümüzdeki ay çekimleri başlayacak İspanyol dizisinin başrol oyuncusu olarak kamera karşısına geçecek. İlker Kaleli ile başrolü paylaşacak olan Maggie Civantos kariyeri ve hayatı ile gündemde yer almaya devam ediyor. Türk Tutkusu isimli dizide başrol oyuncusu olarak yer alması beklenen Maggie Civantos, kariyeri boyunca pek çok dizi ve film projesinde yer bulmuştur. Peki, Maggie Civantos kimdir?

  • MAGGİE CİVANTOS KİMDİR?

    Maggie Civantos, 28 Aralık 1984 tarihinde İspanya'da dünyaya geldi.

    Kariyerine Escenas de matrimonio'da Mar Saura'nın yerine geçerek başladı. Hastane merkezi ve Yo soy Bea filmlerinde de rol aldı. 2008 yılında Antena 3 dizisinde Eva y kolegas'ı canlandırdı. Canal Sur Televisión de yayınlanan Arrayán'da dizisinde Angélica rolünü canlandırdı.

  • 2014 yılında Bienvenidos al Lolita'da Fanny karakteri ile ilk önemli rolünü üstlendi. En büyük rolü, 2015'te yayınlanan TV dizisi Vis a vis'in başrolü Macarena'yı oynamak oldu. 2017 yılında Blanca Suárez, Ana Fernández García ve Nadia de Santiago ile birlikte Netflix'te yayınlanan Las chicas del cable adlı ilk İspanyol TV dizisinde yer aldı.

    Najwa Nimri'nin oynadığı Vis: El oasis adlı diziye, Macarena rolü ile dönüş yaptı. RTVE serisi olan Malaka'da Salva Reina olarak rol aldı.

  • MAGGİE CİVANTOS'UN OYNADIĞI DİZİLER

    Vis a vis: El oasis (TBA) as Macarena Ferreiro

    Malaka (2019) as Blanca

    Vis a vis (2015-2019) as Macarena Ferreiro

    Las chicas del cable (2017-2019) as Ángeles Vidal

    Indetectables (2017) as Lina

    Temporada baja (2016)

    Ciega a citas (2014) as Sonia

    Bienvenidos al Lolita (2014) as Fanny

    El tiempo entre costuras (2013) as Marita

    Arrayán (2012-2013) as Angélica

    Toledo (2012)

    Hospital Central (2009-2011) as Candela Hernández / Águeda

    La Mari 2 (2009) as Estrella

    Escenas de matrimonio (2009) as Alba Boguñá

    Yo soy Bea (2009)

    Eva y kolegas (2008) as Marta

  • MAGGİE CİVANTOS'UN OYNADIĞI FİLMLER

    Las rubias (TBA)

    La chica de los cigarrillos (TBA) as Eva

    Mejor actriz (TBA)

    La influencia (2019) as Sara

    La pequeña Suiza (2019) as Yolanda

    Antes de la quema (2019) as Meme

    Alegría, tristeza (2018) as Sandra

    El mejor verano de mi vida (2018) as Zoe

    Ahora seremos felices (2018) as Clara

    Escombros (2018) as Miranda

    Alan (2018) as Helen

    Downunder (2017)

    Las rubias (2016) as Marta

    Rubita (2014) as Norma

    Crustáceos (2014)

    Cobayas: Human Test (2014) as Helena

    321 días en Michigan (2014) as Lola

    Rem (2013) as Gem

    Temporal (2013) as Rosario

    Hidrolisis (2012) as Sandra

    Amanecidos (2011)

    Placer (2009) as Leo / Adrian's ex-gf

    CineMálaga (2009) as Rose

    Prime Time (2008) as Asesora de Marketing

    L.A: Los Ángeles (2007)

    Sobreexpuestos (2005)

    El que espera (2004) as Eli

    Kinoglaz (2004)

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