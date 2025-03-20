Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar İlker Kaleli: Her şey yolunda - Magazin haberleri

        İlker Kaleli: Her şey yolunda

        Maslak'taki bir hastaneden çıkarken görüntülenen İlker Kaleli, bir arkadaşını ziyaret ettiğini söyledi. Kaleli, "Yanınızda Sıla Hanım'ı görmedik, kendisi nerede?" sorusuna; "Tek geldim, Sıla da iyi, her şey yolunda" yanıtını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 08:36 Güncelleme: 20.03.2025 - 08:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Her şey yolunda"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; İlker Kaleli, Maslak'taki bir hastaneden çıkarken objektiflere yansıdı. Hastaneden tek başına ayrılan Kaleli, gazetecilerin sağlık durumuyla ilgili sorularına; "Hayır, ben gayet iyiyim. Bir arkadaşım rahatsızlandı, onu görmeye geldim" şeklinde yanıt verdi.

        İlker Kaleli, gazetecilerin, "Yanınızda Sıla hanımı görmedik, kendisi nerede?" sorusuna; "Tek geldim. Sıla da iyi, her şey yolunda" diyerek cevap verdi.

        "DOĞRU PROJE İLE EKRANLARA DÖNMEK İSTİYORUM"

        Uzun süredir ekranlarda yer almayan İlker Kaleli; "Doğru zamanda, doğru bir projeyle dönmeyi tabii ki istiyorum. Bakalım, hayırlısı olsun" dedikten sonra otomobiline binip oradan ayrıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İlker Kaleli

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi!
        Rezidanstaki işkencede yargı son sözü söyledi!
        Yağmur, kar ve fırtına uyarısı
        Yağmur, kar ve fırtına uyarısı
        Baba katilinden kan donduran suçlama!
        Baba katilinden kan donduran suçlama!
        Baba-oğul çatı tamir ederken düştü!
        Baba-oğul çatı tamir ederken düştü!
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        İmamoğlu'nun şirketine el konuldu
        Özgür Özel: Mücadeleye hazırız
        Özgür Özel: Mücadeleye hazırız
        40 milyon lirayla yakalandı
        40 milyon lirayla yakalandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Diploma iptalinin gerekçesi açıklandı
        Gözaltı kararı verilen isimler
        Gözaltı kararı verilen isimler
        Adalet Bakanı Tunç'tan açıklamalar
        Adalet Bakanı Tunç'tan açıklamalar
        Adeta eser fışkırıyor
        Adeta eser fışkırıyor
        İsrail'de Netanyahu protestosu
        İsrail'de Netanyahu protestosu
        Bu yöntemlerle şeker bağımlılığından kurtulun!
        Bu yöntemlerle şeker bağımlılığından kurtulun!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Soğuk algınlığı ile savaşta birebir!
        Soğuk algınlığı ile savaşta birebir!
        376 transfer, 2,1 milyar euro: 1 galibiyet
        376 transfer, 2,1 milyar euro: 1 galibiyet
        Trump: Çin ile Rusya'nın bir araya gelmesini istemezsiniz
        Trump: Çin ile Rusya'nın bir araya gelmesini istemezsiniz
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Eğitime kar engeli!
        Eğitime kar engeli!
        Montella'dan İrfan Can Eğribayat açıklaması!
        Montella'dan İrfan Can Eğribayat açıklaması!
        Habertürk Anasayfa