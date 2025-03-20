İlker Kaleli: Her şey yolunda - Magazin haberleri

İlker Kaleli: Her şey yolunda - Magazin haberleri

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; İlker Kaleli, Maslak'taki bir hastaneden çıkarken objektiflere yansıdı. Hastaneden tek başına ayrılan Kaleli, gazetecilerin sağlık durumuyla ilgili sorularına; "Hayır, ben gayet iyiyim. Bir arkadaşım rahatsızlandı, onu görmeye geldim" şeklinde yanıt verdi.

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İlker Kaleli, gazetecilerin, "Yanınızda Sıla hanımı görmedik, kendisi nerede?" sorusuna; "Tek geldim. Sıla da iyi, her şey yolunda" diyerek cevap verdi.

"DOĞRU PROJE İLE EKRANLARA DÖNMEK İSTİYORUM"

Uzun süredir ekranlarda yer almayan İlker Kaleli; "Doğru zamanda, doğru bir projeyle dönmeyi tabii ki istiyorum. Bakalım, hayırlısı olsun" dedikten sonra otomobiline binip oradan ayrıldı.