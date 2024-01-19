İlker Kaleli, 'Harami' şarkısıyla büyük beğeni topladı

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Oyunculuğunun yanı sıra besteci ve yorumcu olarak müzikteki yeteneğini kanıtlayan İlker Kaleli, söz ve bestesi kendisine ait olan 'Harami' adlı şarkıyı ilk kez, SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Kara'nın dün akşam yayınlanan yeni bölümünde paylaştı.

Dizide şarkı yayınlanır yayınlanmaz övgü dolu yorumlar alan oyuncuya, sosyal medyada beğeni dolu paylaşımlar geldi. İlker Kaleli’nin 3 yıl önce kaleme aldığı şarkının düzenlemesini Taner Yücel yaparken, solo gitarda ise oyuncuya Cenk Erdoğan eşlik etti. İlk kez Kara dizisinde izleyici ile buluşan “Harami” yayının hemen ardından tüm müzik platformlarında sevenlerinin beğenisine sunuldu.

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