Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarına yönelik yaptığı açıklamalar nedeniyle başlatılan soruşturmada verdiği ifadeye HABERTÜRK ulaştı.

Başbuğ ifadesinde; bir kez daha 2009’da askerlere sivil mahkemelerde yargılama yolunu açan kanun teklifinin FETÖ direktifi ile hazırlandığını söyledi. Ancak Meclis’i ve yasa teklifinde imzası bulanan vekilleri hedef almadığını ifade etti. Konunun muhatabının dönemin Adalet Bakanlığı yetkilileri olduğunu savundu.

“KOMPOLARIN AÇIĞA ÇIKARTILMASINI İSTİYORUM”

Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ, FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin sözleri nedeniyle hakkında hakaret ve iftira suçundan açılan soruşturmada ifade vermişti. HABERTÜRK o ifadeye ulaştı.

Başbuğ SEGBİS ile alınan ifadesinde; bir kez daha 2009’da askerlere sivil mahkemelerde yargılama yolunu açan kanun teklifinin FETÖ direktifi ile hazırlandığını söyledi. Başbuğ, "TSK’ya yönelik komploların açığa çıkartılmasını istiyorum” dedi.

Başbuğ, "Bu değişiklikle TSK’ya karşı FETÖ tarafından planlanan ve uygulanan komploların önü açıldı… TSK ilgili birçok dava kapsamda yürütüldü. Ben hep TSK’ya yönelik komplolarla mücadele ettim. Cezaevindeyken de ettim. TSK’ya karşı yürütülen komploların açığa çıkartılmasını istiyorum…Bu kanun teklifinin tamamen FETÖ’nün direktifleri ile hazırlandığını düşünüyorum” ifadeleri kullandı.

"MECLİS'İ HEDEF ALMADIM"

Başbuğ, söz konusu açıklamaları Meclis’in manevi şahsiyetini hedef almasının söz konusu olmadığını söyledi. Başbuğ, "Benim, Meclis’in manevi şahsiyetini hedef alan bir konuşma yapmanın beklenmesini üzüntü ile karşılarım. Benim böyle bir davranışım kesinlikle olmadı ve olamaz. Meclis’in manevi şahsiyetini hedef alan bir konuşma ve davranışın da Türkiye’de kimsenin haddine olduğunu düşünmüyorum” dedi.

VEKİLLERİ SUÇLADI MI?

Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ, savcının “Şikayetçi vekillerin kanun değişikliği sırasında FETÖ ile birlikte hareket ettiklerine yönelik bir bilginiz var mı?” sorusuna "Kesinlikle hayır” yanıtını verdi. Başbuğ şu ifadeleri kullandı:

"Hayır, hayır kesinlikle. Ne bilgim var ne onların böyle bir durumda olduğunu düşünüyorum. Adalet Bakanlığı tarafından getirilen bir teklif vardır. Şikayet eden milletvekillerimiz bakanlığın getirdiği bu teklifi sadece önergeye geçirerek, prosedür olarak hareket etmişlerdir. FETÖ ile ilişkilerinin olduğuna dair en ufak, ne bilgim var ne de şüphem var..."

"KİMLER FAYDALANDI SORGULANSIN"

Başbuğ teklifin hazırlanması noktasında dönemin Adalet Bakanlığı yetkililerini işaret etti. Başbuğ, “Bugün gelinen nokta itibarıyla konunun muhatabının teklifin Meclis’e geldiği zamanki Adalet Bakanı ve bakanlık bürokratları olduğunu düşünüyorum. Aslında kimseyi suçlamak amacında değilim. İbrahim Okur’un bu yasa değişikliğinin hazırlanmasıyla ilgisi var mıdır? Araştırılsın. Benim üzerinde durduğum nokta; anayasa aykırı olan bu değişikliğin kimler tarafından hazırlandığının, kimler tarafından teklif edildiğinin ve bu yasa değişikliklerinden kimlerin faydalandığının sorgulanmasıdır” ifadelerini kullandı. Türk milletinin sağduyusuna sığındığını belirten Başbuğ, “Takdir yüce Türk Milleti’nindir” sözleri ile ifadesini sonlandırdı...

VEKİLLER SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Başbuğ, katıldığı bir televizyon programında FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin bir soru üzerine, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan düzenlemeye dikkat çekmişti. İlker Başbuğ, "26 Haziran 2009'da bu kanun teklifini kim hazırladı? Bu kanun teklifinin FETÖ'nün emriyle, direktifiyle hazırlandığını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu yasa teklifinin altında imzası olan AK Partili 6 milletvekili, İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.