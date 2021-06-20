50 yaşındaki Aksum daha önce de, "Olacağı varmış, talihsiz bir kaza geçirdim. Fakat görüntüleri görünce kazanın büyük ölçekli olduğunu gördüm. Allah'a şükür bir yerimde bir şey yok, kolumda bir çizik var. Bunu da atlatırız. İlginiz için, yazdıklarınız için hepinize çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum." ifadelerini kullanmıştı.