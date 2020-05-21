Şelaleye amatör ve profesyonel fotoğrafçıların ilgi gösterdiğine dikkati çeken Yılancı, şunları kaydetti:

"Bu dönemlerde geçmiş yıllarda gece olsun gündüz olsun çeşitli tekniklerle burayı fotoğraflayanlar oluyordu. Bu yıl koronavirüs nedeniyle şelaleyi ziyaret edenler azaldı. Koronavirüsün her yerde olduğu gibi ilçede de olumsuz etkileri oldu. Fotoğrafçıları, yerli ve yabancı turistleri burada görüyor olacaktık ancak şu anda göremiyoruz. Koronavirüs salgınının bitmesini, yerli ve yabancı turistlerin doğal güzellikleri görmesini arzuluyoruz."