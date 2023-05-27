Nisan ayı, kuraklık haritalarının kahverengiden yeşile dönüştüğü ve bahara uygun bir ay oldu. Meteorolojik olarak yağışlı geçti. Mayıs sonu gelirken bu ay topladığımız yağışlar tıpkı nisan ayında olduğu gibi ortalamaların üzerinde olacak. Böylece 2 ay üst üste normallere göre daha sulak bir ilkbahar yaşamış olacağız. Öncesinde ise kurak geçen kocaman bir kış ve sonbahar (2022) yaşamış, paniğe kapılmıştık.

Alansal yağış normallerine bakınca bu 6 aylık dönemde (Ekim 2022-Nisan 2023) Akdeniz ve Marmara 600 ila 1000 mm arası yağış biriktirebiliyor, İç ve Doğu Anadolu 400 milimetre ve biraz altında yağış topluyor. Bu yağışların büyük kısmı doğu bölgelerde kar şeklinde, batı ve güney kıyılarında ise yağmur halinde gerçekleşiyor.

İstanbul’da da son kış sert geçmedi, şehrin yakın çevresinde önemli bir kar örtüsü birikemedi. Diğer deyişle bu “yağış normalleri” haritasındaki kadar yağmadı.

Nisan ayında ise yağışlar 2.5 kat artınca (ya da haberlerde yer aldığı gibi yüzde 260 artış) 'kuraklıktan çıktık' fikri belirmiş olabilir. Nisan’ın gerçekte yaptığı katkıyı görebilmek için nisana tekil bir ay olarak bakmak yerine uzun yıllar ekim-nisan ortalamaları ile bir karşılaştırma yapabiliriz. Bu ortalama haritaları detayları ve önemli çoğu noktayı kaçırmamıza yol açsa da özet biçimde fikir verebilmesi adına sık kullandığımız bir araç.