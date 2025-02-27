İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a transferi için izin çıktı
Süper Lig'de lider Galatasaray için önemli bir transfer iddiası ortaya atıldı. Talk Sport, sarı-kırmızılıların İlkay Gündoğan'ı transfer etmeye hazırlandığını yazdı. Haberde, City'nin İlkay'ın Galatasaray'a transferine izin vereceği ifade edildi
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray için flaş bir transfer iddiası geldi.
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Talk SPORT'ta yer alan habere göre; Galatasaray, uzun süredir kadrosuna katmayı istediği İlkay Gündoğan'ı transfer etmeye hazırlanıyor.
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Haberin detayında, Manchester City'nin İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a gitmek istediği takdirde sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayacağı ve oyuncunun sarı-kırmızılı takıma transferine izin vereceği yazıldı.
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İlkay Gündoğan bu sezon Manchester City formasıyla çıktığı 24 lig maçında 2 asist yaptı.