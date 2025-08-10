Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat Resim 'İlk ve Son' sergisi Bodrum'da

        'İlk ve Son' sergisi Bodrum'da

        İki farklı kuşaktan ikin sanatçının, İnci Başağa Yörükoğlu ile Deniz Demirer'in eserlerinin yer aldığı 'İlk ve Son' sergisi 16-23 Ağustos tarihleri arasından Bodrum'da sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2025 - 10:00 Güncelleme: 10.08.2025 - 10:00
        'İlk ve Son' sergisi Bodrum'da
        BodrumArt’ın 20. yıl sanat festivali kapsamında 16–23 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek 'İlk ve Son' sergisi, izleyiciyi zaman, beden ve kuşaklar arası bir sanat dili etrafında düşünsel bir yolculuğa davet ediyor. 'İlk ve Son', bir ailenin iki kuşağı arasında kurulmuş sessiz ama güçlü bir bağın, sanat aracılığıyla görünür kılındığı, çok katmanlı bir anlatı sunuyor.

        BodrumArt Onursal Başkanı olan sanatçı İnci Başağa Yörükoğlu (d.1941), sanat pratiğinde, yaşamın farklı dönemlerinde birikmiş duyguları sezgisel bir dille tuvale aktarır. Renk ve biçim aracılığıyla sevinç, kırılganlık ve geçmişin izlerini işler. Kendi iç dünyasıyla kurduğu güçlü bağ, eserlerine samimi ve içten bir ifade gücü kazandırır. Türkiye’de modern sanatın öncülerinden Ferruh Başağa’nın kızı olan sanatçı, ülkemizde modern sanatın gelişimine katkı sunmuş bir geçmişin parçası olarak, izleyiciyi hem zamansız hem de kişisel bir boyutta yakalamayı hedefler. Yıllara yayılan üretimi, kişisel hafızayı evrensel duygularla buluşturan bir anlatı sunar.

        Bu özel sergide, Yörükoğlu, Paris’te yaşayan pluridisipliner sanatçı Deniz Demirer'i (d.1997) konuk ediyor. Fransa'da Université Paris 1 Panthéon Sorbonne’da Plastik Sanatlar eğitimini tamamlamış olan sanatçı, aynı zamanda Yörükoğlu’nun torunu olarak ailedeki sanat geleneğini geleceğe taşıyor. Sanatında bedenin çevresiyle kurduğu ilişkiyi sorgulayan Demirer, özellikle kadın bedeni ve toplumsal konumunu merkeze alarak çalışmalar üretiyor.

        Kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri ve cinsiyet temelli eşitsizlik gibi meseleleri irdeleyen projeler geliştiren sanatçı bu sergiye ise, alçı heykellerini çeşitli materyallerle reaksiyona sokarak bedenlerin birbirleriyle ve çevreyle kurduğu karmaşık ilişkileri inceleyen son araştırmasından eserlerle katılıyor.

