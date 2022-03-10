Özel gösterimi yapıldı

'İlk Seans: NMSM'nin özel gösterimine filmin yönetmeni Gökhan Murat Toktamışoğlu ve başrol oyuncusu Eylül Ezgi Yılmaz katılarak sürpriz yaptı. Sinemaseverlerle sohbet edip film hakkında konuşan ikili, daha sonra hep birlikte filmi izledi.

Gösterime 11 Mart'ta girecek, üçleme serisinin ilk filmi olan 'İlk Seans: NMSM'nin adı fobilerin baş harfinden oluşuyor. Niktofobi; Karanlıktan korkma / Mizofobi; Kirlilikten korkma / Skiofobi; Gölgelerden korkma / Musofobi; Fareden korkma.