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İlk otomat mağazayı Kadıköy'de açtı

Migros, müşterilerinin süpermarket ve sıcak yemek ihtiyaçlarını 7/24 kesintisiz olarak karşılayabilecekleri self servis otomat mağazasını devreye aldı. Verilen bilgiye göre, atıştırmalıklardan hijyen ürünlerine, içeceklerden kahvaltılıklara, oyuncaklardan evcil hayvan mamalarına, kahve çeşitlerinden en çok tercih edilen hazır yemeklere ve sokak lezzetlerine kadar 200’e yakın ürün çeşidi ile hizmet veren Migros’un otomat mağazasındaki tüm ürünler Migros mağazaları ile aynı fiyattan satışa sunuluyor. İlk olarak İstanbul’un Kadıköy ilçesinde deneyime açılan otomat mağazanın, Türkiye geneline yaygınlaştırılması hedefleniyor

Giriş: 28.11.2022 - 13:05 | Güncelleme: ABONE OL
İlk otomat mağazayı Kadıköy'de açtı
HABERTURK.COM

Migros, dünya perakende sektöründe yeni bir uygulama olan self servis otomat mağaza formatının Türkiye’ye getirdi.

Bu kapsamda, müşterilerinin öncelikli ihtiyaçlarına 7 gün 24 saat kesintisiz olarak erişimini sağlamak için otomat formatındaki self servis mağazası İstanbul Kadıköy’de kullanıma açıldı.

Migros’un otomat formatındaki mağazasında 200’e yakın ürün çeşidi Migros mağazaları ile aynı fiyattan satışa sunuluyor.

Farklı kategorilerde ürün portföyüne sahip otomat mağazada atıştırmalıklar, hijyen ürünleri, içecek çeşitleri, kahvaltılıklar, oyuncaklar, evcil hayvan mamalarının yanı sıra kahve çeşitleri, sıcak ve hazır yemek alternatifleri yer alıyor.

Verilen bilgiye göre, otomat mağazanın, Türkiye geneline yaygınlaştırılması hedefleniyor.

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