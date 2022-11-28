Migros, dünya perakende sektöründe yeni bir uygulama olan self servis otomat mağaza formatının Türkiye’ye getirdi.

Bu kapsamda, müşterilerinin öncelikli ihtiyaçlarına 7 gün 24 saat kesintisiz olarak erişimini sağlamak için otomat formatındaki self servis mağazası İstanbul Kadıköy’de kullanıma açıldı.

Migros’un otomat formatındaki mağazasında 200’e yakın ürün çeşidi Migros mağazaları ile aynı fiyattan satışa sunuluyor.

Farklı kategorilerde ürün portföyüne sahip otomat mağazada atıştırmalıklar, hijyen ürünleri, içecek çeşitleri, kahvaltılıklar, oyuncaklar, evcil hayvan mamalarının yanı sıra kahve çeşitleri, sıcak ve hazır yemek alternatifleri yer alıyor.

Verilen bilgiye göre, otomat mağazanın, Türkiye geneline yaygınlaştırılması hedefleniyor.