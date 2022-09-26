ANTİK ROMA’DAN GÜNÜMÜZE

Hamburger günümüzde bu haline gelen kadar oldukça uzun yollardan geçti. Bu yolcuğun başlangıcı ise M.S 1. yüzyıl döneminde Antik Roma’da geçiyor. Roma İmparatorluğu’nda o dönemlerde hamburgere “Isiva Omentata” adı veriliyordu. Tıpkı günümüzde olduğu gibi köfte ile baharatların ve sosların birleşimiyle beraber ortaya çıkmıştır.

Roma İmpatorluğu’nda bile hamburger oldukça fazla sevilerek tüketiliyordu. Yine o dönemlerde yazılan “Apicus” adı verilen yemek kitabında “Isica Omentata”nın tarifi de geçmektedir.