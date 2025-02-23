İlk gösterimi gerçekleştirildi

BKM, Margery Williams’ın klasikleşmiş eseri, ‘Kadife Tavşan’ı çocuklar ve aileleriyle tiyatro sahnesinde buluşturdu. İlk oyunu, Maximum Uniq Hall’de gerçekleştirilen, sevgi, sadakat ve hayal gücünün önemini sahneye taşıyan ‘Kadife Tavşan’, minik seyircilerin beğenisi kazandı.

Alper Kul’un kaleminden, Sevinç Erbulak ile Alper Kul’un yönetmenliğinde hayata geçirilen 'Kadife Tavşan’da Aslı Tandoğan, Yosi Mizrahi, Mehmet Aybars Kaya, Uzay Karaca sahne alıyor.

REKLAM advertisement1

ÜNLÜ ANNE VE BABALAR, ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE ‘KADİFE TAVŞAN’IN YOLCULUĞUNA KATILDI

'Kadife Tavşan’ın ilk gösterimine ünlü anne-babalar çocuklarıyla birlikte katıldı. Pelin Akil-Anıl Altan, Gamze Erçel, Seda Bakan, Ayşecan Tatari, Ayça Erturan, Mihre Mutlu, Defne Kayalar, İmer Özgün Bademci, Beyza Şekerci-Engin Hepileri, Özge Özder-Sinan Güleryüz, Ece Vahapoğlu, Pınar Altuğ Atacan, Canan Ergüder-Kenan Ece, Gizem Hatipoğlu, ‘Kadife Tavşan’ı seyretmeye giden isimler arasındaydı.

‘Kadife Tavşan’, çocukları tiyatro sanatıyla buluştururken aynı zamanda seyircileri, masalsı bir yolculuğa çıkarıyor. Okan Kaya’nın orijinal müzikleri, Mert Dilek’in şarkı sözleriyle zenginleşen atmosfer, tiyatro severlere unutulmaz bir deneyim sunmayı vaat ediyor.

Seda Bakan, gösteriye; kızları Ela ve Layla ile birlikte katıldı.

Oyunun hikâyesi, küçük bir çocuğun sevgiyle beslediği hayallerinin ve en sevdiği oyuncağı Kadife Tavşan ile kurduğu büyülü bir sevgiye dayanıyor. Başlangıçta sadece bir oyuncak olan Kadife Tavşan’ın sevgiyle gerçek bir forma dönüştüğü oyunda oyuncakların ve çocukların hayal gücünün ne kadar güçlü olduğunu, sevginin ve sadakatin sınırsızlığı gözler önüne seriyor. Küçük bir çocuğun sevgiyle beslediği hayallerinin ve en sevdiği oyuncağı Kadife Tavşan ile kurduğu bağın sahneye yansıması seyircilere görsel bir yolculuk sunuyor.