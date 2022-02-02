İlk defile heyecanı

Ünlü moda markası ilk defilesini 2 Şubat'ta Kuruçeşme'deki Mandarin Otel'de yapacak. Defilede sürpriz isimler de olacak. Bu ilk defilenin heyecanı yaşadığını belirten Cengiz Aktürk şunları söyledi: "Türkiye'nin bir markasını daha dünyaya açmış olmaktan mutluyuz. Biz köklü bir markayız. Dünya modasını yakından takip ediyoruz. Koleksiyonumuzu çok başarılı tasarımcıya teslim ettik, Cihan Nacar kreatif direktörümüz. Çok başarılı işlere imza attı. Moda dünyasının uluslararası düzeydeki birçok aktörü de defilemizde olacak. Moda takipçilerini bu heyecana ortak olmaya davet ediyoruz."

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