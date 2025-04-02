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        Haberler Gündem Eğitim İlk defa açılacak üç yeni özel öğretim kurumuna ilişkin standartlar belirlendi

        İlk defa açılacak üç yeni özel öğretim kurumuna ilişkin standartlar belirlendi

        Millî Eğitim Bakanlığı, 3 Ocak 2025 tarihli ve 32771 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile tanımlanan "öğrenci etkinlik merkezleri", "dil, konuşma ve ergoterapi merkezleri" ile "rehberlik ve psikolojik danışma merkezleri" olmak üzere üç yeni özel öğretim kurumuna ilişkin standartların yer aldığı Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi'ni yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 11:43 Güncelleme: 02.04.2025 - 11:43
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        İlk defa açılacak üç yeni özel öğretim kurumuna ilişkin standartlar belirlendi
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        Bu kurumlara ilişkin binaların fiziki yapısı, gerekli araç gereçler ile personel standartları, makam oluru ile güncellenen Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi'nde yer aldı.

        ÖĞRENCİ ETKİNLİK MERKEZLERİNDE GÖREVLENDİRİLECEK UZMANLAR

        İlkokul çağındaki çocuklara yönelik kurulan öğrenci etkinlik merkezleri, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlardaki gelişimlerini desteklemeyi hedefliyor. Merkezlerde ayrıca öğrencilere ödev ve proje çalışmalarında bireysel destek sunulacak.

        Bu kurumlarda merkezin faaliyet alanına uygun öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar görev alabilecek.

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        DİL, KONUŞMA VE ERGOTERAPİ MERKEZLERİNDE BİREYSEL VE GRUP EĞİTİMİ VERİLEBİLECEK

        İkinci tür özel kurum olan dil, konuşma ve ergoterapi merkezleri ile bireylerin iletişim becerilerinin geliştirilmesi, konuşma akıcılığı, yaşa ve kültüre uygun ses özelliklerinin kazandırılması ile toplumsal uyumun artırılması amaçlıyor.

        Bu merkezlerde hem bireysel hem grup eğitimi verilebilecek. Programlara göre, uzman öğretici kadrosunda olmak üzere ergoterapist, dil ve konuşma terapisti, odyolog ve konuşma bozuklukları uzmanları görev yapabilecek.

        PROFESYONEL DESTEK SUNULACAK

        Üçüncü olarak tanımlanan rehberlik ve psikolojik danışma merkezleri, bireylerin kendini tanıması, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmesi, psikolojik iyilik halinin artırılmasına yönelik bireysel ve/veya grup temelli profesyonel olarak psikolojik destek sunacak. Aynı zamanda mesleki gelişimi destekleyici eğitimler de düzenlenecek.

        Bu merkezlerde rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ve psikologlar görev alabilecek. Yeni düzenlemelerle birlikte öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre gelişimlerini destekleyen, iletişim becerilerini artıran ve psikolojik destek sağlayan özel kurumların sayısının artması hedefleniyor.

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