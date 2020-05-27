İHA

Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki Bilecik Yaban Hayatı ve Ekoturizm üyeleri, boyutları küçük olmasına rağmen çok zehirli olduğu belirtilen uğur böceği örümceğini görüntüledi. Zehirli örümcek türleri arasında yer alan canlının görünümü şaşkınlık yarattı.

"İLK GÖRDÜĞÜMDE BEN DE UĞUR BÖCEĞİ ZANNETTİM"

Bilecik Yaban Hayatı ve Ekoturizm Üyesi Ahmet Taşçı tarafından görüntülenen uğur böceği örümceğinin dünyada zehirli örümcek türleri arasında yer aldığını belirtildi.

Taşçı “İlk gördüğümde ben de uğur böceği zannettim. Detaylı inceleyince örümcek olduğunu gördüm. Sonra internette araştırma yaparak, bunun Esus Cinnaberinus türünden olduğunu, halk arasında uğur böceği örümceği olarak tanındığını öğrendim. Fotoğrafladıktan sonra örümcek yoluna devam etti. İlk defa böyle bir örümcekle karşılaştım” dedi.

YIRTICI VE SALDIRGAN

Uğur böceği örümceği Türkiye'de genellikle Güneydoğu, Doğu Anadolu, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yaşıyor.

Üzerinde uğur böceği desenleri bulunduğu için halk arasında uğur böceği örümceği olarak adlandırılan canlı dünyada tehlikeli olarak kabul edilen türler arasında yer alıyor.

Uğur böceği örümcekleri böceklerle beslenirken, genelde yırtıcı ve saldırgan özellikleriyle tanınıyor. Kendilerine düşman olarak gördükleri küçük canlılar ile besleniyor. .