AA kaynaklarından alınan bilgilere göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, çok çocuklu ailelerin otomobil sahibi olmasını kolaylaştırmak amacıyla "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" üzerinde çalışıyor. Bu program kapsamında, özellikle düşük gelirli hanelere uzun vadeli ve uygun ödeme koşullarıyla finansman desteği sunulması hedefleniyor. Peki, yerli otomobil desteği kimleri kapsayacak ve ne zaman başlayacak? İşte merak edilen detaylar...