Yerli otomobil desteği nedir? 'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı' başvuruları başladı mı?
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, düşük gelirli vatandaşların otomobil sahibi olmasını kolaylaştırmak amacıyla yeni bir destek programı üzerinde çalışıyor. "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" kapsamında, belirlenen gelir seviyesinin altındaki hanelerin uygun koşullarla yerli otomobil sahibi olabilmesi hedefleniyor. Peki, kimler yerli otomobil desteğinden yararlanabilir? İşte, detaylar...
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AA kaynaklarından alınan bilgilere göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, çok çocuklu ailelerin otomobil sahibi olmasını kolaylaştırmak amacıyla "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" üzerinde çalışıyor. Bu program kapsamında, özellikle düşük gelirli hanelere uzun vadeli ve uygun ödeme koşullarıyla finansman desteği sunulması hedefleniyor. Peki, yerli otomobil desteği kimleri kapsayacak ve ne zaman başlayacak? İşte merak edilen detaylar...
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KİMLER YERLİ OTOMOBİL DESTEĞİNDEN YARARLANABİLİR?
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı"ndan 3 veya daha fazla çocuklu aileler yararlanabilir.
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YERLİ OTOMOBİL DESTEĞİ İLE NE AMAÇLANIYOR?
Düşük gelir gruplarında araç sahipliği oranı artışının ailelerin mobilitesini artırması, sosyal refah seviyesine katkı sağlaması öngörülüyor. Ailelerin talebinin yerli ve sıfır yerli otomobille karşılanmasının, ülkedeki binek araçların yaş ortalamasını düşürerek araç başına karbon emisyonunun azalmasını da sağlayacağı tahmin ediliyor. Verilecek desteğin Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg satışlarına da yansıması bekleniyor.
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YERLİ OTOMOBİL DESTEĞİ BAŞLADI MI?
Program hakkında detaylar henüz netleşmedi. Yerli otomobil desteğine ilişkin detayların önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.