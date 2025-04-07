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        Haberler Bilgi Ekonomi İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı başvuru tarihi açıklandı mı, kimler başvurabilir, hangi modelleri kapsıyor?

        'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı' başvuruları başladı mı, kimler katılabilir?

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, otomobile erişimi kolaylaştırmak üzere 3 veya daha fazla çocuklu ailelere yönelik bir araç alım desteği hazırlanıyor. "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" olarak adlandırılan desteğe, talebin yüksek olması bekleniyor. Peki, kimler ilk arabam desteğinden faydalanabilecek? İşte, merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 15:06 Güncelleme: 07.04.2025 - 15:06
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        • 1

          Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kalabalık ailelerin araba sahibi olması için "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" üzerinden çalışıyor. Önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenen program dahilinde Türkiye'nin yerli otomotiv sanayi altyapısını güçlendirmek üzere çeşitli adımlar atılıyor. Peki, kimler programdan yararlanabilir?

        • 2

          KİMLER YERLİ OTOMOBİL DESTEĞİNDEN YARARLANABİLİR?

          Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı"ndan 3 veya daha fazla çocuklu aileler yararlanabilir.

        • 3

          YERLİ OTOMOBİL DESTEĞİ İLE NE AMAÇLANIYOR?

          Düşük gelir gruplarında araç sahipliği oranı artışının ailelerin mobilitesini artırması, sosyal refah seviyesine katkı sağlaması öngörülüyor. Ailelerin talebinin yerli ve sıfır yerli otomobille karşılanmasının, ülkedeki binek araçların yaş ortalamasını düşürerek araç başına karbon emisyonunun azalmasını da sağlayacağı tahmin ediliyor. Verilecek desteğin Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg satışlarına da yansıması bekleniyor.

        • 4

          YERLİ OTOMOBİL DESTEĞİ BAŞLADI MI?

          Program hakkında detaylar henüz netleşmedi. Yerli otomobil desteğine ilişkin detayların önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.

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