İlk ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlayacak? MEB ara tatil tarihi
Milli Eğitim Bakanlığı ara tatil takvimini duyurdu. Eylül ayında okullar açıldı. Yarıyıl tatili 19-30 Ocak tarihinde uygulanacak. Peki ilk ara tatil ne zaman? İşte, ilk ara tatil takvimi
BİRİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığının geçtiği 2025-2206 eğitim-öğretim yılı takvimine göre kasım ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında uygulanacak.
2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025
Birinci dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma
Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026
İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi
İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026
Eğitim öğretim yılı sona erme tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma
