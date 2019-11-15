Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekim 2019'a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Merkezi yönetim bütçesi ekim ayında 14,9 milyar TL açık verdi.

Faiz dışı açık ekimde 8,07 olarak gerçekleşti. 2018 Ocak-Ekim'de 62,1 milyar TL açık veren bütçe 2019 yılının ocak - ekim döneminde 100,7 milyar TL açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre geçen yılın ilk 10 ayında 2,5 milyar TL faiz dışı fazla verilmişken 2019 ocak - ekim arasında ise 12,4 milyar TL faiz dışı açık verdi.