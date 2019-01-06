Erhan Kaan Adıgüzel'in İlhan Parlak'la yaptığı röportaj şu şekilde:

"Sezona gerçekten iyi başladık. Lige yeni yükselmiş bir takım olarak yeni gelen transferlerle de kaynaşıp iyi bir ortam oluşturduk. İyi bir çalışmanın da neticesinde sezon başında güzel sonuçlar elde ettik. Ama son 6 haftaya baktığımızda da tabi kulüpte sıkıntılar var. Tabii bizim profesyonel futbolcular olarak bundan etkilenmemiz gerekmesine rağmen ister istemez etkileniyoruz. Belki de bir konsantrasyon kaybından dolayı son haftalar istediğimiz gibi geçmedi. Ancak genele bakarsak çok da kötü değil"

"Bu 20 puanı ilk yarı topladık. İnşallah 2. yarıda da eğer herkes kafasındaki sıkıntıları bir kenara bırakıp camia için kenetlenirse iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Ankaragücü çok büyük bir camia… Dipten buralara gelmiş taraftarı cefa çekmiş. Bizler de bunun bilincinde olmalıyız. Daha sonraki yıllarda bu camia Avrupa kupasına katılmayı, şampiyonlukları hedeflemeli diye düşünüyorum"

"Takımda güçlü bir potansiyel var ama dış etkenler ister istemez oyuncuların konsantrasyonunu da etkiliyor. Bu etkenler aşılırsa ikinci yarıda daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum"

"BU LİGİN ŞAKASI YOK, HERKES HERKESİ YENEBİLİYOR"

"İkinci yarıda maçlar daha çetin geçiyor. Şampiyonluk, küme düşme, Avrupa kupalarına katılma yarışları kızışıyor. Sonlara doğru gelindiğinde rekabet iyice artıyor. Mesela biz 3 hafta galip geldik ama son 6 hafta mağlup olduk. Tekrar aşağılara indik. Yani bu ligin şakası yok. Her maça en iyi şekilde hazırlanmak gerekiyor. Çünkü her an biri birini yenebiliyor. Büyük takım deplasmanına gidildiğinde artık çekinilmiyor. Herkes herkesi yenebiliyor. Bu yüzden de maçlara iyi hazırlandığınız zaman ve hocanın taktiksel anlamdaki düşüncelerini sahaya iyi yansıttığınız zaman galip gelebiliyorsunuz. İnşallah ikinci yarı biz de bunu gerçekleştirebiliriz."

"VAR DAHA ADALETLİ BİR ORTAM OLUŞTURDU"



"VAR daha adaletli bir ortam oluşturdu. Özellikle de ofsaytlarda… Ancak yakın çekim bakıldığında sanki çok sert bir faulmüş gibi kırmızı kartların çıkması biraz dezavantaj…"

GALATASARAY MAÇINI YORUMLADI



"Galatasaray şampiyonluğun en büyük adaylarında ancak bizim de kötü gidişata bir son vermemiz gerekiyor. Bu tip maçlar iyi fırsat olabilir. Büyük maçlarda oyuncular kendilerini daha iyi konsantre edebiliyor. Çıkışa geçmemiz için önemli bir fırsat olabilir diye düşünüyorum. Galatasaray’ın eksiklerine iyi çalışıp sahaya yansıtırsak oradan 3 puanla ayrılabileceğimizi düşünüyorum"

"BU CAMİA, ŞAMPİYONLUĞU HAK EDİYOR"



"Ankaragücü taraftarının sinerjisini bu takımda oynamayan biri anlayamaz… Çünkü takım nerde veya kimle oynarsa oynasın onlar her zaman armanın ve takımın peşinde oldular. Kulüp geçmiş dönemlerde zor zamanlar geçirdi. Örneğin G.Antep, Erciyes, Kocaeli gibi takımlar böyle zorluklar yaşadı ve kendine gelemedi. Ancak Ankaragücü’nün tekrar Süper Lig’e geldi. Bunun en büyük sebebi bu camianın kulübün arkasında olmasıdır. Biz de futbolcu olarak bunun bilincindeyiz. Mesela o Kayseri’ye alınan Beşiktaş maçında 15-20 bin kişi desteğe geldi. Maçın yerinin değiştirilmesi de bizi etkiledi. Biz Erdem’le cuma namazındaydık bir anda telefona mesaj geldi. Baktım program değişmiş apar topar tesislere gittik. 4-5 saat otobüs yolculuğu derken bunlar takımı olumsuz etkiledi. Ancak dediğim gibi bu camia, bu taraftar şampiyonluğu hak ediyor. İnşallah da bir gün olur."

"BAŞAKŞEHİR'E BAKTIĞINIZDA SİSTEM GÖREBİLİYORSUNUZ"

"Şampiyonluk yarışında Başakşehir, oyun ve taktiksel anlamda bakıldığında bir sistem görebiliyorsunuz. Hepsiyle oynadık ama Başakşehir’de bunu daha fazla hissettik. Sistem anlamında bence ligin en iyisi onlar… Neticesinde de lider… Trabzon’da arkadan bir atak yaptı. Orada altyapıdan yetişen Abdulkadir ve Yusuf beğenerek takip ettiğim oyuncular… Diğer taraftan Galatasaray da inişli çıkışlı bir grafik sergiledi. Tabi Fenerbahçe beklentinin çok altında kaldı. Hoca değişti. Yeni bir yapılanmaya gidiyorlar. Onlar da yükselişe geçecektir diye düşünüyorum"

"GENÇKEN AVRUPA'DAN TEKLİFLER ALDIM"

"Türkiye’deki genç futbolculara tavsiyem kendilerini geliştirsinler… Ben de gençlik yıllarımda en iyi gelecek vadeden oyuncular arasında gösteriliyordum. Avrupa’dan teklifler aldım. Ama gençken tabi bu bakış açısında olamıyorsunuz. Örneğin genç bir oyuncu büyük takıma gittiğinde o oyuncunun kişisel gelişimiyle fiziğinin gelişmesiyle ilgilenmezseniz, orada kendi kaderine bırakıyorsunuz oyuncuları…"

"Bu oyuncu Anadolu’dan geliyor. İlgi artıyor, büyük şehirde yaşıyor. Tabi bunun psikolojik etkenleri oluyor. O yüzden kulüplerin oynamayan oyuncular üzerinde durması gerektiğini düşünüyorum. Bu futbolcu oynamıyor ama acaba neden oynamıyor diye bir sorulması gerekir. Şimdi dönüp baktığında kendi hatalarını görebiliyorsun ama o gün o bilinçte değilsin. Bu yüzden özellikle genç oyuncuları kulüplerin iyi yönlendirmesi gerekiyor. Çünkü artık günümüzde fiziksel güç de çok büyük önem taşıyor."

"İsmail hocanın bu camiaya büyük emekleri oldu. Benim için de yeri ayrıdır, buraya gelmeme de o vesile oldu. Geldiğimde daha önce de burada oynadığım için bu camianın neleri başaracağını biliyordum. Allah’a şükürler olsun ki şampiyon olup, Süper Lig’e geldik. Ancak bazen işler iyi gitmeyince değişiklikler olabiliyor. Tabii ki bunlar bizim ilgi ve yetki alanlarımızın dışında olan şeyler. Şimdi Bayram hoca geldi. O da duruşuyla, konuşmasıyla ve daha önce yaptığı iyi işlere de bakılınca inşallah burada da başarılı olacaktır diye düşünüyorum"

"Antalya’da güzel bir çalışma ortamımız var. Hocamız bizden neleri yapmamızı istediğini anlatıyor. İnşallah biz de bunlar sahada uygularsak, ikinci yarı daha iyi bir Ankaragücü izletiriz diye umuyorum"