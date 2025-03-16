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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor İlhan Palut'tan istifa sinyali! - Çaykur Rizespor Haberleri

        İlhan Palut'tan istifa sinyali!

        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Bodrum FK'ye 2-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 17:19 Güncelleme: 16.03.2025 - 17:19
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        İlhan Palut'tan istifa sinyali!
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        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK'ya 2-0 yenilen Çaykur Rizespor teknik direktörü İlhan Palut, takımının sahada "enerji yoksunluğu" yaşadığını söyledi.

        Palut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuna hakimiyetle başladıklarını daha sonra şansız gol yediklerini belirtti.

        Hamle yapmayı düşünürken ikinci pozisyonun da geldiğini anlatan Palut, "İkinci yarı bir kişi eksiğimize rağmen sistem değişikliğiyle maça başlamak istedik. Takımım oyunu diğer sahaya oynamaya çalıştı. Pozisyonlara girmeye uzaktık. Yediği gol ve kırmızı kartla demoralize olmuş bir takım rakibin bulduğu ikinci golden sonra sahada zor durumda kaldı." dedi.

        Palut, kötü mağlubiyet aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "Taraftarımız haklı tepkiler gösterdi. Bugüne kadar hep saygıyla sahiplenerek beni karşıladılar. Bugün de bu görüntüye tepki göstermek onların en doğal hakkıydı. Bir teknik adam saha kenarındayken oyuncularının topyekun protestoya uğraması liderlik açısından ele aldığımızda yıpratıcı bir durum. Haklılar. Kötü giden bir durum. Bugün sahada şu eksik bu eksik demekten öte sahada enerji yoksunluğu vardı. Birinin bunun sorumluluğunu üstlenmesi gerekiyor. Ben bir kulüpte insanlar beni iyi karşıladı çok yıpratıcı bir şekilde beni yerden yere vurmuyorlar diye olanları görmezlikten gelecek bir antrenör ve insan değilim. Taşıdığım sorumluluğun farkındayım. Burası güzel bir kulüp. Güzel insanlar. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. En güzelinin olması için ne yapılması gerekiyorsa ben de İlhan Palut olarak onu yapacağım."

        Kulübün "bir çalışanı" olduğunu ifade eden Palut, "Takımın önünde güzel bir zaman var. Takımın bir enerjiye ihtiyacı var. Bu takım için en iyi olanı bu takımın sahipleriyle, camiasıyla taraftarıyla yönetimle ve başkanla değerlendirip en doğru aksiyonu alacağız. Taraftarımızdan özür diliyorum." diye konuştu.

        Sağlık her şeyden önemli diyen Palut, "Ali Kulov'un hem burnunda hem de elmacık kemiğinde kırık var. Ona da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

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