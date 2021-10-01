5-6 Ekim Ön İzleme ve 7-10 Ekim tarihleri arasında genel izleme ile Tersane İstanbul’da kapılarını ziyaretçilere açacak olan 16. Contemporary Istanbul’da “Türk Leonardo da Vinci” olarak kabul edilen İlhan Koman’ın eserleri sanatseverlerle buluşacak.

Tosyalı Holding'in desteğiyle gerçekleşecek olan sergide usta sanatçının Sonsuz Sütun 1975, Yürüyen Derviş ve 2 isimsiz eser olmak üzere; demir, çelik ve ahşap gibi metallerden üretilmiş 4 heykeli sergilenecek.