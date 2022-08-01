İlhan İrem'in vefatıyla ilgili MSG'den açıklama

"SAĞLIK DURUMU NEDENİYLE ORGAN NAKLİ YAPILAMADI"

İlhan İrem’in hastalığı boyunca rutin ve yoğun bakım hizmetleri, ağırlıklı olarak Maslak'taki özel bir hastanede yapıldı ve masrafları, MSG olarak kurumumuzca sağlanan özel sağlık sigortası tarafından karşılandı. Aynı zamanda hastane yönetimi ile sürekli iletişime geçilerek gerek sağlık gerek maddi yönden takip edilerek bilgi akışı sağlandı. Yıllar önce akciğer (KOAH ve sonrası gelişen akciğer fibrozis, kalp vetmezliği ve takriben böbrek yetmezliği) sorunları ile başlayıp sonrasında çoklu organ yetmezliğine dönüşen süreçte tedavisi ile ilgili maddi bir sıkıntı yaşatmamaya özen gösterildi.