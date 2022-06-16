İlginç anlar! Yakaladığı yılanı çocuklara sevdirdi

İHA

Nilüfer ilçesinde bir parkta oyun oynayan çocuklar ağaçta yılan gördü. Gördükleri yılanı yakalaması için daha önce de tecrübesi olan İbrahim Sargın'a haber verdi.

İHA'nın haberine göre bu zamana kadar birçok yılanı yakalayan ve bu anları Youtube'daki kanalında paylaşan Sargın, parkta ağacın üzerindeki yılanı elleriyle yakalamayı başardı.

Sargın, yakaladığı yılanı çocuklara göstererek korkmamaları gerektiğini söyledi. Bu sırada çocuklar yılan korkularını yenmek için tek tek yılana dokundu.

İbrahim Sargın daha sonra, yakaladığı yılanı bir çuvala koyarak doğaya saldı. Sargın'ın yılanı yakalaması ve doğaya salması kameralara saniye saniye yansıdı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir