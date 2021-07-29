"Ilgaz, Anadolu'nun sen yüce bir dağısın/Baharda yeryüzünde o cennetin bağısın/Yalçın kayalıkların göklere yükseliyor/Senin dumanlı başın bulutları deliyor..." şeklinde sözlerle başlayan şarkıya da konu olan Batı Karadeniz'in en yüksek dağlarından Ilgaz, aynı zamanda Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında bulunuyor.
AA'nın haberine göre Kastamonu ile Çankırı arasında bulunan ve yılın neredeyse yarısını kar altında geçiren Ilgaz Dağı, barındırdığı kayak merkezinin yanı sıra doğal güzellikleriyle her mevsim ziyaretçilerine farklı güzellikleri bulma imkanı sağlıyor.
Havaların ısınmasına bağlı olarak karın yavaş yavaş zirveye doğru çekildiği Ilgaz Dağı, ziyaretçilerini kışın beyazı, yazın yeşiliyle ağırlıyor. Yaklaşık 2 bin 600 metre yükseklikteki Ilgaz'ın zirvesinde ziyaretçiler, rengarenk endemik çiçekler, buz gibi su akan sular, yaylalar ve yürüyüş yolları bulabiliyor.
Karaçam, sarıçam ve göknar ağaçları ile yüksek kesimlerde alpin (yüksek dağlık alanlarda ağaç yetişme sınırının üstünde görülen çayırlık) yaygın olduğu Ilgaz Dağı'nda ayı, kurt, tilki, geyik, karaca ve yaban domuzu gibi 30 civarında yabani hayvanın yaşadığı biliniyor.
Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, Ilgaz'ın çok özel bir yer olduğunu, dağın çok sayıda güzelliği barındırdığını söyledi.
Ilgaz'ın Yurduntepe zirvesinde olduklarını belirten Keleş, "İçinde bulunduğumuz alanın güzelliklerini anlatmaya ne fotoğraf makinesi ne kamera ne de sözcükler yeterli. Bulunduğumuz nokta kışın kayakçıların, karseverlerin ve kış turizminin merkezi. Ilgaz endemik bitkiler, yaylaları, doğal güzellikleri ve içinde bulunduğumuz sıcak yaz günlerinde serinleyebileceğimiz, doğayla baş başa kalabileceğimiz bir yer" dedi.
Bölgenin ziyaretçilerine çok sayıda olanak sunduğunu vurgulayan Keleş, "Ilgaz Dağı'nda sadece ayak izimizi bırakmak şartıyla her türlü endemik bitkiyi ve şanslıysanız yaban hayatından örnekleri görebilirsiniz. Bunun yanında mantarlar var. Bilmediğiniz mantarlara dokunmamamız şartıyla onları da görme şansı elde edersiniz. Sadece ayak izlerinizi bırakacağınız ve güzellikleri fotoğraf makinenizle kareleyerek yanınızda götüreceğiniz bir turizm" ifadelerini kullandı.
Keleş, serinlemek isteyenler için de Ilgaz'ın vazgeçilmez bir yer olduğunu dile getirerek, "Şu anda Kastamonu'da sıcaklık 38 derece. Zirvedeyiz ve şu anda üşüyoruz. Bir yandan da serin serin rüzgar esiyor. Bulunduğumuz yer Batı Karadeniz'in en yüksek noktalarından biri. Buradan çok uzak noktaları görebiliyoruz. Sanki uçaktan etrafı izler gibi çevreyi görebiliyoruz" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!