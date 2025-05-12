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        Haberler Gündem İletişim Başkanlığı: 'TSK ve terör örgütü PKK unsurları sıcak çatışmaya girdi iddiası' doğru değildir

        İletişim Başkanlığı: 'TSK ve terör örgütü PKK unsurları sıcak çatışmaya girdi iddiası' doğru değildir

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, "'Gara dağında TSK ve terör örgütü PKK unsurları sıcak çatışmaya girdi' iddiası doğru değildir" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 20:03 Güncelleme: 12.05.2025 - 20:03
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        'Sıcak çatışma iddiaları doğru değil'
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        DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, 'Gara dağında TSK ve terör örgütü PKK unsurları sıcak çatışmaya girdi' iddiası doğru değildir. Bahse konu bölgede herhangi bir çatışma söz konusu değildir. Terörsüz Türkiye hedefine yönelik çalışmaları akamete uğratma maksatlı manipülatif içeriklere itibar etmeyiniz" denildi.

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