İletişim Başkanlığı: 'TSK ve terör örgütü PKK unsurları sıcak çatışmaya girdi iddiası' doğru değildir

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, 'Gara dağında TSK ve terör örgütü PKK unsurları sıcak çatışmaya girdi' iddiası doğru değildir. Bahse konu bölgede herhangi bir çatışma söz konusu değildir. Terörsüz Türkiye hedefine yönelik çalışmaları akamete uğratma maksatlı manipülatif içeriklere itibar etmeyiniz" denildi.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, “Gara dağında TSK ve terör örgütü PKK unsurları sıcak çatışmaya girdi” iddiası doğru değildir.



Bahse konu bölgede herhangi bir çatışma söz konusu değildir.



Terörsüz Türkiye hedefine yönelik çalışmaları akamete… pic.twitter.com/GsONRzBmh3 — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) May 12, 2025

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