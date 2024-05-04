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        Haberler Gündem Teyit İletişim Başkanlığı, 'Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldı' iddialarını yalanladı

        İletişim Başkanlığı, 'Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldı' iddialarını yalanladı

        İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldı' iddiası doğru değildir" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.05.2024 - 20:56 Güncelleme: 04.05.2024 - 20:56
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        Helikopter pisti haberlerine yalanlama
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        İletişim Başkanlığı DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan için helikopter pisti yapıldı.' iddiası doğru değildir. Ankara Polatlı’daki bahse konu helikopter pisti, iddia edilenin aksine Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından daha önce inşa edilmiş ve Polatlı Tarım İşletmesi'nin kullanımına sunulmuştur. Ayrıca söz konusu pist, olası acil durum ve orman yangınları esnasında da kullanılmak üzere yapılmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi için helikopter pisti yapıldığı iddialarının, kamuoyunu manipüle etmek amacıyla medyaya servis edildiği belirlenmiştir" denildi.

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        #Emine Erdoğan
        #helikopter pisti
        #haberler
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