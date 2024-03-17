Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İletişim Başkanlığı, 'Dolar, 15 gün sonra 40 TL olacak' iddiasını yalanladı - Güncel haberler

        İletişim Başkanlığı, 'Dolar, 15 gün sonra 40 TL olacak' iddiasını yalanladı

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Dolar kurunun 15 gün sonraki seviyesi belli oldu", "Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak" ve "Merkez Bankasının raporu sızdı" iddialarının doğru olmadığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 01:18 Güncelleme: 17.03.2024 - 01:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Dolar 40 TL olacak' iddiası gerçek dışı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan "Dolar kurunun 15 gün sonraki seviyesi belli oldu", "Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak" ile "Merkez Bankası'nın raporu sızdı" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

        Doların 15 gün sonra 40 lira olacağına dair herhangi bir raporun olmadığı kaydedilen açıklamada, söz konusu asılsız haberlerde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) her ay yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin manipülatif şekilde dezenformasyona konu edildiği belirtildi.

        TCMB'nin her ay finansal ve reel sektörden piyasa katılımcılarına temel makroekonomik göstergelere ilişkin beklentilerini sorduğu ve sonuçlarının kamuoyu ile paylaşıldığı anlatılan açıklamada, kamuoyu ile paylaşılan bu anketin, "sızdırılmış belge" olarak nitelendirilmesinin manipülasyonu gözler önüne serdiğine işaret edilerek şunlar kaydedildi:

        REKLAM

        "Anket sonuçları sadece katılımcılarının beklentilerini yansıtmakta, piyasa beklentilerindeki aylık değişimleri göstermektedir. Piyasa Katılımcıları Anketi, Merkez Bankasının kurumsal beklenti ve tahminlerini içermemektedir. Piyasa Katılımcıları Anketi'nin 15 Mart 2024 tarihinde yayımlanan Mart 2024 anketinde, piyasa katılımcılarının mart ayı sonu ABD doları kur beklentisi 32,63 liradır. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Merkez Bankası, bahse konu haberlerle ilgili piyasa bozucu bilinçli eylemden dolayı halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma kenar başlıklı TCK md. 217/A hükmünden suç duyurusunda bulunacaktır."

        Ayrıca açıklamada, söz konusu iddiaların manipülatif amaçlarla kasıtlı olarak servis edildiğinin açıkça görüldüğü belirtilerek, yalan haberlere itibar edilmemesi istendi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
        #iletişim başkanlığı
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bayram ikramiyeleri tarihi belli oldu
        Bayram ikramiyeleri tarihi belli oldu
        ABD'de silahlı saldırı
        ABD'de silahlı saldırı
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Dolmabahçe'de inanılmaz son!
        Dolmabahçe'de inanılmaz son!
        Marmaray istasyonunda bıçaklı saldırı
        Marmaray istasyonunda bıçaklı saldırı
        Santos'tan istifa sorusuna yanıt!
        Santos'tan istifa sorusuna yanıt!
        Yan dal uzmanlığı mecburi hizmetle ilgili düzenleme
        Yan dal uzmanlığı mecburi hizmetle ilgili düzenleme
        Çöküş!
        Çöküş!
        Kocaeli'de geminin çarptığı vinçler devrildi!
        Kocaeli'de geminin çarptığı vinçler devrildi!
        Medvedev sandık başındaki protestoculara 'hain' dedi
        Medvedev sandık başındaki protestoculara 'hain' dedi
        4 ay sonra ilk kez! Uzay aracından anlamlı veri alındı
        4 ay sonra ilk kez! Uzay aracından anlamlı veri alındı
        Ancelotti: Arda gibisini görmedim!
        Ancelotti: Arda gibisini görmedim!
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        8 Hollywood yıldızını geçti
        8 Hollywood yıldızını geçti
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Esnafın kanlı düellosunda hayatta kalan konuştu!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        Yıllık izin hesabına dikkat!
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa