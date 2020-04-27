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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türkiye ABD'ye 500 bin cerrahi maske gönderiyor

Türkiye koronavirüsle mücadeleyi global boyutta sürdürüyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yarın ABD'ye 500 bin cerrahi maske gönderileceğini duyurdu

27.04.2020 - 23:57 | Güncelleme: ABONE OL
Fahrettin Altun
HABERTURK.COM

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin yarın ABD'ye 500 bin cerrahi maske göndereceğini duyurdu. Sosyal medya Twitter hesabından açıklama yapan Altun, İngilizce yayınladığı mesajda, "Türkiye dostlarına ve müttefiklerine tıbbi malzeme sunmaya devam ediyor. 500.000 cerrahi maske ve diğer KKD'lerin @Andrews_JBA'e yarın ulaşmış olacak. COVID-19'a karşı NATO müttefikimiz ABD ile dayanışma içerisindeyiz" ifadelerini kullandı. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ABD'YE TIBBİ YARDIM MALZEMELERİ GÖNDERİYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda, dünyanın en gelişmiş ülkelerinin çaresiz kaldığı pek çok konuda Türkiye'nin kendine yeterli olmanın ötesinde dostlarına destek verecek seviyeye ulaştığını anlatmıştı.

Türkiye'nin bugüne kadar 55 farklı ülkeye salgınla mücadele amaçlı malzeme desteği verdiğini kaydeden Erdoğan şöyle konuşmuştu:

"Dünyanın dört bir yanındaki dost ve kardeş toplumlara umut olduk, mücadele azimlerini kamçıladık. Gelişmiş ülkelerin dahi Türkiye'den destek istedikleri bir dönemde elimizdeki imkanları Balkanlar'dan Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyadaki dostlarımıza açmakta tereddüt etmedik. Son olarak ABD'ye maske, yüz koruyucu, siperlik, göz koruyucu, N95 maske, tulum ve dezenfektandan oluşan tıbbi yardım malzemelerini de yarın gönderiyoruz. Bu malzemeleri taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait askeri nakliye uçakları yarın Amerika'ya hareket ediyor." diye konuştu.

 

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