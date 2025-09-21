İletişim Başkanı Duran: Memnuniyetle karşılıyoruz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararlarını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Duran, söz konusu adımın uluslararası hukuk ve evrensel insanlık değerlerinin yanında durma iradesinin somut bir göstergesi olduğunu belirtti
Filistin’i tanıyan ve İsrail’in Gazze’deki saldırılarına karşı çıkan ülkelerin “tarihin doğru tarafında yer aldığını” vurgulayan Duran, bu gelişmenin diğer ülkelere de cesaret vereceği ve Filistin’in uluslararası alanda hak ettiği statüye katkı sağlayacağı değerlendirmesinde bulundu.
Duran, uluslararası toplumu barış ve adaletin tesisi için bu tarihi adımı takip etmeye davet ederken, Türkiye’nin başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti’nin kuruluşunu desteklemeyi ve Filistin halkının meşru davasını her platformda en güçlü şekilde savunmayı sürdüreceğini ifade etti.