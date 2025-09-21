İletişim Başkanı Duran: Memnuniyetle karşılıyoruz

Filistin’i tanıyan ve İsrail’in Gazze’deki saldırılarına karşı çıkan ülkelerin “tarihin doğru tarafında yer aldığını” vurgulayan Duran, bu gelişmenin diğer ülkelere de cesaret vereceği ve Filistin’in uluslararası alanda hak ettiği statüye katkı sağlayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Duran, uluslararası toplumu barış ve adaletin tesisi için bu tarihi adımı takip etmeye davet ederken, Türkiye’nin başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti’nin kuruluşunu desteklemeyi ve Filistin halkının meşru davasını her platformda en güçlü şekilde savunmayı sürdüreceğini ifade etti.

Filistin’i devlet olarak tanıyan İngiltere, Kanada ve Avustralya’nın kararlarını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu adım, uluslararası hukukun ve evrensel insanlık değerlerinin yanında durma iradesinin somut bir göstergesidir.



İsrail’in Gazze’de masum Filistin halkına yönelik… — Burhanettin Duran (@burhanduran) September 21, 2025