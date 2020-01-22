"DÜĞÜN PARASINI BİLE GEZİLERE VERDİK"

29 yaşında olan Begüm Uzunca ise “Biz eşimle tanıştıktan 6 ay sonra evlenmeye karar verdik. Bu sebeple maddi birikimimizi düğüne yatırmak istemedik. Düğün ya da nişan yapmadık, evimize eşya almadık. Bu parayla dünya seyahati yapmaya karar verdik. Gezilerimiz için de büyük bütçeler ayırmıyoruz. Bazen de davetler ya da indirimler alıyoruz otellerden. Mesela bir gün çok lüks bir otelde kaldıktan sonra ertesi gün otostop çekebiliyoruz. Hayatımız bu şekilde geçiyor. Eğer aileniz zengin değilse kredi çekiyorsunuz ve bunu ödemek için yıllarca çalışıyorsunuz, birçok şeyden feragat etmeniz gerekiyor. Biz buna hiç yanaşmadık. Düğün yapmadık, eşya almadık ve bu parayla dünya seyahati yapmaya karar verdik. Başka arkadaşlar da insanlar ne der diye düşünmesinler. ‘Çok büyük bir düğün yapmalıyım, lüks eşyalar almalıyım’ diye düşünmesinler. Bu bütçeyi kendilerine ayırsınlar, kendilerine yatırım yapsınlar” dedi.