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Aslen Bursalı olan ama Eskişehir’de yaşayan, Hacettepe Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü mezunu Buğrahan Uzunca, özel sektörde beyaz yakalı olarak çalışmaya başladı. Ancak yaşadığı hayattan hiç memnun olmayan Buğrahan, işi bırakarak gezmek için yollara düştü ve yaklaşık 3 senedir gezilere devam ediyor.
Öte yandan Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu Begüm Uzunca da mezun olduktan sonra İstanbul’da marka danışmanlık yapmaya başladı. Ancak onun da hayali dünyayı gezmek olduğu için dünya turuna çıktı.
Buğrahan ve Begüm'ün yolları Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kesişti. Hedeflerinin gezerek dünyayı keşfetmek olduğu anlayan çift, tanıştıktan 6 ay sonra evlendi. O günden bu yana sürekli gezmeye çıkan ve yılın büyük bir süresini yollarda geçiren gezgin çift, Instagram'da paylaştığı anılarıyla gün geçtikçe fenomen olmaya başladı.
Büyük miktarlarda para harcamadan ve bazen otostopla sayısız yer gezen çift, yaptığı gezilerle hayatlarının en mutlu günlerini yaşıyor. Uzunca çifti aynı zamanda gittiği bazı ülkelerde aldığı sponsor teklifini burs olarak Türk öğrencilere vererek onların eğitimlerine katkı sağlıyor. Gezgin çift şimdiye kadar Asya, Avrupa, Balkan, Latin Amerika kıtalarına kadar ayak basarken, hedeflerinde Hindistan, Bangladeş, Myanmar, Tayland gibi Güney Asya ülkeleri ve Güney Afrika turu var.
32 yaşında olan ve 3 yıldır eşiyle dünyayı gezen Buğrahan Uzunca, çok zengin olmadığını ancak aldığı sponsorluklarla gezilerine devam ettiği belirtti. Uzunca, "Gezdiğimiz ülkelerin sayısına hiç bakmadık. Biz gezilerimizde sayıya bakmıyoruz. Bizim gezme anlayışımız biraz daha farklı. Mesela Japonya’ya gittik, iki buçuk ay kaldık. Eğer amacımız sayıyı artırmak olsaydı, Japonya’da o kadar kalmayıp başka ülkelere geçebilirdik. Biz bir ülkeyi tam olarak anlamak istiyoruz. Bu yüzden kaç ülkeye gittiğimi hiç saymadım. Bizim ne ailemiz zengin ne de öyle çok büyük paralarımız var."
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