İlber Ortaylı canlı yayını terk etti

TV100'de yayınlanan Okan Bayülgen ve İlber Ortaylı ile Muhabbet Kralı programında Soli Özel ile İlber Ortaylı arasında gerginlik yaşandı. Tartışmanın ardından İlber Ortaylı yayını terk etti.

'Suriye ve Irak Devlet olamadı mı?' konusu üzerine tartışılan canlı yayında İlber Ortaylı'ya, Soli Özel’in "Deniz hanım konuşsun, konuşuyordu sözünü kestiniz" demesi üzerine Ortaylı sinirlendi.

"BÖYLE BİR TARTIŞMA OLMAZ"

Tepki veren İlber Ortaylı, "Bırakın bu konuşmayı böyle bir tartışma olmaz ben bırakıyorum. Her şeyin bir haysiyeti vardır. Geliyorsunuz tavrınızı koydunuz ortaya. Nereden geliyorsun talimat veriyormuşsun gibi oturuyorsun okuyorsun" diyerek yayını terk etti. Okan Bayülgen, reklam arası verdikten sonra yayına Ortaylı olmadan devam etti.