İlayda Alişan: Takımımızı kutluyorum
İlayda Alişan, Türkiye - Avusturya maçından sonra Bebek'te yapılan kutlamalar arasında trafikte kaldı. Otomobilin içinde görüntülenen oyuncu; "Çok mutluyum, takımımızı kutluyorum. Evime doğru gidiyorum" dedi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; İlayda Alişan, Bebek'te objektiflere yansıdı. Türkiye - Avusturya maçının ardından Bebek'te yapılan kutlamaların arasında trafikte kalan Alişan, o sırada gazetecilerin sorularını yanıtladı.
28 yaşındaki oyuncu; "Çok mutluyum, takımımızı kutluyorum. Evime doğru gidiyorum, polis memuru bekliyor yolu kapatmayalım" dedikten sonra arkadaşı ile oradan ayrıldı.