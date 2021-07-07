"BU SÖYLENTİLER BENİ YIPRATIYOR!"

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Serkay Tüncü ile hakkında çıkan aşk dedikodularına tepki gösteren İlayda Şahin, "İddialar yalan! Uzun zamandır hayatımda kimse yok. Bu söylentiler beni yıpratıyor! Üzülüyorum... Aşka değil, kariyerime odaklandım" demişti.