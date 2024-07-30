İlayda Alişan denizde sevgilisini öpmelere doyamadı
Bir süredir aşk yaşayan İlayda Alişan ile Oğulcan Engin'in aşk tatili Cennet Koyu'nda devam ediyor. Bir plajda görüntülenen ikiliden Alişan, denizde sevgilisini öpmelere doyamadı
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; İlayda Alişan'ın sevgilisi Oğulcan Engin ile Cennet Koyu'ndaki tatili devam ediyor.
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Bir süredir aşk yaşayan Oğulcan Engin ile İlayda Alişan, bir plajda güneşin keyfini çıkardı.
Bir ara sıcaktan bunalan ikili, denize girdi.
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DENİZE KIYIDAN GİRDİ
Üstü mavi, altı siyah bir bikini giyen İlayda Alişan, denize kıyıdan girmeyi tercih etti.
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İSKELEDEN ATLADI
Oğulcan Engin de iskeleden balıklama atlayış yaparak kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.
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DENİZDE AŞKA GELDİ
Bir ara romantik anlar yaşayan İlayda Alişan, sevgilisine arkadan sarılıp kafasından ara ara öptü. Bir süre yüzen ikili, daha sonra şezlonglarına geri döndü.
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İlayda Alişan ile Oğulcan Engin, birlikte duş aldıktan sonra şezlonglarında güneşlenmeye devam etti.
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