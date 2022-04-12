Müftü, imam-hatip, vaiz, din sosyolojisi profesörü ve yazar Zekeriya Beyaz, yaşamını yitirdi. İşte Beyaz'ın hayat hikayesine ilişkin bilgiler...
ZEKERİYA BEYAZ NEDEN ÖLDÜ?
Zekeriya Beyaz'ın ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, Beyaz'ın bir süredir kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.
ZEKERİYA BEYAZ KİMDİR?
Beyaz, ilk tahsilini Gaziantep'te, orta tahsilini Kahramanmaraş İmam-Hatip Lisesinde yaptı.
1 Mart 1963 tarihinde Nizip Ulu Camii'nde imam-hatip olarak ilk defa memurluk görevine başladı. 1972 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünden mezun oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında, 14 yıl imam-hatiplik, vaizlik ve müftülük görevlerinde bulunduktan sonra 3 Mart 1977 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığındaki görevinden istifa ederek ayrıldı.
10 yıl kadar serbest yazarlık ve köşe yazarlığı yaptı. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden “İslam Hukuku ve Türk Medeni Hukukuna göre Evlenme” konulu teziyle Yüksek Lisans mezunu oldu.
1987 yılında aynı enstitüden “İslam Hukukuna Ve Türk Medeni Hukukuna Göre Aile Hayatı” konulu teziyle doktora diploması aldı. 20 Şubat 1987 tarihinde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde okutman olarak devlet memurluğu görevine yeniden başladı. 23 Nisan 1991 tarihinde Sosyoloji Doçenti oldu.
14 Ocak 1999 tarihinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi profesörlüğü kadrosuna atandı. 1 Aralık 2000-1 Aralık 2003 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı görevini yaptı. 4 Aralık 2003 tarihinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki eski görevine döndü. 2005 yılı Şubat ayı başında 1 Mart 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yaş haddinden emekli oldu. Evli ve 5 çocuk babasıdır.
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