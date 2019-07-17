17 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ÖSYM'nin gece geç saatlerde açıkladığı YKS sonuçlarını öğrenen adaylar, üniversitedeki bölümleri araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçmede ışık tutması için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan İlahiyat Fakültesi'nin taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte İlahiyat Fakültesi 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...
İLAHİYAT FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019
Aşağıdaki tabloda İlahiyat Fakültesi bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. İlahiyat Fakültesi'ni tercih etmek isteyen adayların sözel puan türünden tercih yapmaları gerekir.
|İLAHİYAT FAKÜLTESİ BAŞARI SIRALAMALARI
|ÜNİVERSİTE
|TÜR
|FAKÜLTE
|BÖLÜM
|BURS/DİL
|PUAN TÜR.
|SIRA
|TABAN PUAN
|MARMARA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|Arapça
|SÖZ
|3231
|422,05369
|MARMARA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|İNG.
|SÖZ
|3955
|417,93819
|İSTANBUL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|İNG.
|SÖZ
|7933
|403,22077
|MARMARA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|SÖZ
|10023
|397,93806
|ANKARA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|İNG.
|SÖZ
|11205
|395,31698
|İSTANBUL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|Arapça
|SÖZ
|11330
|395,05793
|İSTANBUL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|SÖZ
|17616
|384,3476
|MARMARA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|İÖ
|SÖZ
|18962
|382,50574
|BURSA ULUDAĞ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|SÖZ
|26417
|373,64284
|İSTANBUL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|İÖ
|SÖZ
|27387
|372,64688
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|SÖZ
|32750
|367,68758
|ANKARA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|SÖZ
|32848
|367,6054
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|Arapça
|SÖZ
|43238
|359,49422
|SAKARYA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|SÖZ
|47854
|356,42513
|KOCAELİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|SÖZ
|48457
|356,02443
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|SÖZ
|56750
|351,04797
|BURSA ULUDAĞ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|İÖ
|SÖZ
|56904
|350,96934
|ERCİYES ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|SÖZ
|57679
|350,54155
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|SÖZ
|61548
|348,44897
|İNÖNÜ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|SÖZ
|62826
|347,78455
|GAZİANTEP ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|SÖZ
|65418
|346,45196
|DOKUZ EYLÜL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|SÖZ
|66794
|345,75564
|AKDENİZ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|SÖZ
|70975
|343,80054
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|SÖZ
|72042
|343,30654
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|İÖ
|SÖZ
|72336
|343,16081
|ÇUKUROVA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|SÖZ
|72344
|343,15858
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Polatlı İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|SÖZ
|80609
|339,48272
|PAMUKKALE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|SÖZ
|82628
|338,64601
|BALIKESİR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|SÖZ
|83434
|338,29527
|TRABZON ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat Fakültesi
|SÖZ
|83496
|338,27111
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|SÖZ
|86193
|337,15853
|ATATÜRK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|SÖZ
|89000
|336,02351
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|SÖZ
|92321
|334,72576
|ORDU ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|SÖZ
|95429
|333,55148
|DİCLE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|SÖZ
|95618
|333,48221
|SAKARYA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|İÖ
|SÖZ
|97454
|332,79068
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|SÖZ
|99715
|331,96869
|HARRAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|SÖZ
|102831
|330,86988
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|SÖZ
|103049
|330,79653
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|SÖZ
|103250
|330,72616
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|SÖZ
|104646
|330,22117
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|SÖZ
|105280
|329,99004
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|SÖZ
|105672
|329,85935
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İslami İlimler Fak.
|İlahiyat
|SÖZ
|109408
|328,55483
|AMASYA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|SÖZ
|109673
|328,4734
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|SÖZ
|112382
|327,58295
|DÜZCE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|SÖZ
|112477
|327,55826
|FIRAT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|SÖZ
|112822
|327,44294
|ERCİYES ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|İÖ
|SÖZ
|117743
|325,82621
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat Fakültesi
|SÖZ
|118735
|325,50868
|DOKUZ EYLÜL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|İÖ
|SÖZ
|118773
|325,49917
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|İÖ
|SÖZ
|119388
|325,30696
|SİİRT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|SÖZ
|122121
|324,43824
|KARABÜK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|SÖZ
|123982
|323,86563
|İNÖNÜ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|İÖ
|SÖZ
|124550
|323,69407
|BİNGÖL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat Fakültesi
|SÖZ
|125493
|323,38771
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|SÖZ
|127284
|322,83731
|HİTİT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat Fakültesi
|SÖZ
|128266
|322,54135
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|İÖ
|SÖZ
|131422
|321,59011
|TRABZON ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak. (İÖ)
|İlahiyat Fakültesi
|İÖ
|SÖZ
|131487
|321,57268
|KASTAMONU ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|SÖZ
|134052
|320,80974
|TOKAT G.OSMANPAŞA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|SÖZ
|134503
|320,66188
|SİNOP ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|SÖZ
|134729
|320,59239
|PAMUKKALE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|İÖ
|SÖZ
|135473
|320,36925
|ATATÜRK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|Arapça
|SÖZ
|135939
|320,22176
|GAZİANTEP ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|İÖ
|SÖZ
|136048
|320,19015
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|SÖZ
|138361
|319,52395
|ÇUKUROVA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|İÖ
|SÖZ
|138433
|319,50147
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|SÖZ
|141880
|318,48714
|TRAKYA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|SÖZ
|141893
|318,4831
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|Arapça
|SÖZ
|143245
|318,10867
|YOZGAT BOZOK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|SÖZ
|143512
|318,03369
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|İÖ
|SÖZ
|146375
|317,23168
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|SÖZ
|148658
|316,60409
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat Fakültesi
|SÖZ
|151518
|315,84433
|ATATÜRK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|İÖ
|SÖZ
|155986
|314,66691
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|İÖ
|SÖZ
|156730
|314,47374
|HARRAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|İÖ
|SÖZ
|156990
|314,40943
|ARTVİN ÇORUH ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|SÖZ
|159535
|313,73955
|KIRKLARELİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|SÖZ
|162405
|312,99342
|KAFKAS ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|SÖZ
|166738
|311,89301
|GÜMÜŞHANE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|SÖZ
|168752
|311,38922
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|İÖ
|SÖZ
|169911
|311,11222
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İslami İlimler Fak.
|İlahiyat
|İÖ
|SÖZ
|171708
|310,68151
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|İÖ
|SÖZ
|174022
|310,11795
|FIRAT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|İÖ
|SÖZ
|174543
|309,98375
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|İÖ
|SÖZ
|181613
|308,32478
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|İÖ
|SÖZ
|182253
|308,17797
|MARDİN ARTUKLU ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İslami İlimler Fak.
|İlahiyat
|Arapça
|SÖZ
|183074
|307,98282
|BAYBURT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|SÖZ
|183970
|307,77151
|AMASYA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|İÖ
|SÖZ
|184606
|307,62522
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|İÖ
|SÖZ
|186651
|307,1411
|IĞDIR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|SÖZ
|187884
|306,86017
|KARABÜK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|İÖ
|SÖZ
|191678
|305,98733
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|İÖ
|SÖZ
|194723
|305,31144
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|İÖ
|SÖZ
|195391
|305,15741
|BİNGÖL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak. (İÖ)
|İlahiyat Fakültesi
|İÖ
|SÖZ
|196102
|305,00834
|SİNOP ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|İÖ
|SÖZ
|204658
|303,12926
|HİTİT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak. (İÖ)
|İlahiyat Fakültesi
|İÖ
|SÖZ
|206345
|302,77838
|KASTAMONU ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|İÖ
|SÖZ
|208129
|302,40201
|HAKKARİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|SÖZ
|209337
|302,14747
|TOKAT G.OSMANPAŞA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|İÖ
|SÖZ
|212088
|301,55101
|SİİRT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|İÖ
|SÖZ
|213555
|301,26392
|YOZGAT BOZOK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|İÖ
|SÖZ
|216913
|300,56801
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|İÖ
|SÖZ
|218072
|300,32648
|ŞIRNAK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat Fakültesi
|SÖZ
|218695
|300,19866
|GÜMÜŞHANE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|İÖ
|SÖZ
|226987
|298,52316
|KIRKLARELİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|İÖ
|SÖZ
|230222
|297,90036
|IĞDIR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|İÖ
|SÖZ
|234396
|297,08809
|KAFKAS ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|İÖ
|SÖZ
|234953
|296,97391
|BAYBURT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İlahiyat Fak.
|İlahiyat
|İÖ
|SÖZ
|234991
|296,9652
|HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK
|Y.DIŞI
|Beşeri Bilimler Fak.
|İlahiyat
|SÖZ
|422967
|267,9432
|KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİV.
|KIBRIS
|Dini İlimler Fak.
|İlahiyat
|Burslu
|SÖZ
|481627
|260,86536
|YAKIN DOĞU ÜNİV.
|KIBRIS
|İlahiyat Fak. (Burslu)
|İlahiyat Fakültesi
|Burslu
|SÖZ
|581360
|250,05843
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