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        Haberler Gündem İlaçlanan evdeki bebek öldü! - Güncel haberler

        İlaçlanan evdeki bebek öldü!

        Olay, İzmir'de meydana geldi. İlaçlama yapılan apartmanda bir yaşındaki bebek zehirlenerek hayatını kaybetti. Talihsiz bebek gözyaşları içinde toprağa verildi. İlaçlama yapan firmanın üç çalışanı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2024 - 20:42 Güncelleme: 15.11.2024 - 20:42
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        İlaçlanan evdeki bebek öldü!
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        Olay, İzmir'de meydana geldi.

        İlaçlama yapılan apartmanda bir yaşındaki bebek zehirlenerek hayatını kaybetti.

        Talihsiz bebek gözyaşları içinde toprağa verildi.

        İlaçlama yapan firmanın üç çalışanı gözaltına alındı.

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