BAREM DEĞERİ DE ARTTI

Kararla, fiyat korumalı ürünlerde uygulanan barem değeri de Euro kurunda yapılan artış kadar güncellendi. Barem değeri fiyat korumalı ürünlerde 74,72 TL ve diğer ürünlerde ise 39,05 TL oldu. Söz konusu karar 25 Ekim 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek.