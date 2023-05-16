İl il milletvekili sayıları, 14 Mayıs genel seçimlerinin ardından araştırılmaya başlandı. 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem TBMM Milletvekilleri Seçimleri yurt içinde 81 ilde kurulan 191 bin 910 sandıkta gerçekleştirildi. YSK başkanı Ahmet Yener, 60 milyondan fazla seçmenin oy kullandığı 2023 Genel seçimlerinin ikinci tura kaldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Meclis'e gidecek 600 vekil belirlenmiş oldu. İşte Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti, Yeşil Sol Parti, Memleket, Yeniden Refah Partisi 2023 genel seçimleri milletvekili sayıları listesi...