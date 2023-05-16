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İL İL MİLLETVEKİLİ SAYILARI | Hangi parti ne kadar, kaç milletvekili çıkardı? İşte 14 Mayıs 2023 genel seçimleri Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti, Yeşil Sol Parti, Memleket, Yeniden Refah Partisi milletvekili sayıları...

Hangi parti kaç milletvekili çıkardı? İşte Ak Parti, CHP, İyi Parti, MHP, Yeniden Refah Partisi milletvekili sayıları...

Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Mayıs'ta ikinci tura kalırken, Meclis'e gidecek 600 vekil de belli oldu. İşte 14 Mayıs 2023 genel seçimleri Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti, Yeşil Sol Parti, Memleket, Yeniden Refah Partisi milletvekili sayıları...

Giriş: 16.05.2023 - 09:04 | Güncelleme: ABONE OL
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Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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