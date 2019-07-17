17 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ÖSYM'nin gece geç saatlerde açıkladığı YKS sonuçlarını öğrenen adaylar, üniversitedeki bölümleri araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçmede ışık tutması için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan İktisat Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte İktisat Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...
İKTİSAT BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019
Aşağıdaki tabloda İktisat Bölümü bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. İktisat Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların eşit ağırlık puan türünden tercih yapmaları gerekir.
|İKTİSAT BÖLÜMÜ BAŞARI SIRALAMALARI
|ÜNİVERSİTE
|TÜR
|FAKÜLTE
|BÖLÜM
|BURS/DİL
|PUAN TÜR.
|SIRA
|TABAN PUAN
|BOĞAZİÇİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İNG.
|EA
|831
|477,5246
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.
|İktisat
|İNG. Burslu
|EA
|1011
|471,73885
|GALATASARAY ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|1921
|453,9927
|TOBB EKONOMİ VE TEKN. ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|Burslu
|EA
|2323
|448,2989
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İNG.
|EA
|8612
|418,06566
|YEDİTEPE ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İNG. Burslu
|EA
|45958
|368,99389
|YILDIZ TEKNİK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İNG.
|EA
|58704
|358,77259
|İBN HALDUN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
|İktisat
|İNG. Burslu
|EA
|59190
|358,39559
|HACETTEPE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İNG.
|EA
|73807
|348,46949
|MARMARA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İktisat Fak.
|İktisat
|İNG.
|EA
|76053
|347,0641
|İSTANBUL TİCARET ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İşletme Fak.
|İktisat
|İNG. Burslu
|EA
|81118
|344,04229
|TÜRK-ALMAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|Almanca
|EA
|88782
|339,68986
|BAŞKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İNG. Burslu
|EA
|90274
|338,85717
|ANKARA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Siyasal Bilgiler Fak.
|İktisat
|EA
|95952
|335,87006
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV.
|KIBRIS
|ODTÜ Kuz. Kıbrıs Kamp. (KKTC-G.yurt)
|İktisat
|İNG. Burslu
|EA
|102876
|332,38583
|İSTANBUL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İktisat Fak.
|İktisat
|İNG.
|EA
|102996
|332,33152
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.
|İktisat
|İNG. %50 İnd.
|EA
|106006
|330,87114
|IŞIK ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İNG. Burslu
|EA
|107870
|329,96146
|İSTANBUL TİCARET ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İşletme Fak.
|İktisat
|Burslu
|EA
|118072
|325,2238
|HACETTEPE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|127394
|321,17391
|YILDIZ TEKNİK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|133885
|318,56793
|ÇANKAYA ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İNG. Burslu
|EA
|145309
|314,09169
|ATILIM ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İşletme Fak.
|İktisat
|İNG. Burslu
|EA
|146904
|313,49953
|BEYKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İNG. Burslu
|EA
|148135
|313,04354
|DOKUZ EYLÜL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İşletme Fak.
|İktisat
|İNG.
|EA
|160058
|308,81614
|BAŞKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|Burslu
|EA
|168301
|306,03827
|İSTANBUL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İktisat Fak.
|İktisat
|EA
|192049
|298,73162
|ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Siyasal Bilgiler Fak.
|İktisat
|İNG.
|EA
|200048
|296,47214
|MARMARA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İktisat Fak.
|İktisat
|EA
|201826
|295,98874
|DOĞUŞ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İNG. Burslu
|EA
|203927
|295,38088
|EGE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|209779
|293,82456
|TOBB EKONOMİ VE TEKN. ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|%50 İnd.
|EA
|213943
|292,75336
|BEYKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|Burslu
|EA
|223156
|290,3231
|ANADOLU ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İNG.
|EA
|225318
|289,80274
|BAŞKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İNG. %75 İnd.
|EA
|226756
|289,44842
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|Burslu
|EA
|227208
|289,33413
|İSTANBUL SABAHTTİN ZAİM ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İşletme ve Yön. Bil. Fak.
|İktisat
|Burslu
|EA
|232992
|287,9325
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Siyasal Bilgiler Fak.
|İktisat
|EA
|242352
|285,71549
|ATILIM ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İşletme Fak.
|İktisat
|Burslu
|EA
|258788
|281,96025
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|260282
|281,6159
|DOĞUŞ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|Burslu
|EA
|310070
|271,53333
|DOKUZ EYLÜL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|316756
|270,29612
|EGE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İÖ
|EA
|325916
|268,63271
|ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV.
|Y.DIŞI
|Ekonomi ve Yön. Bil. Fak.
|İktisat
|Burslu
|EA
|330285
|267,84345
|BAŞKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|%75 İnd.
|EA
|337129
|266,64465
|ANADOLU ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|364429
|262,14067
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|Burslu
|EA
|376918
|260,18202
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İNG.
|EA
|377997
|260,01291
|İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İNG.
|EA
|380291
|259,65845
|ÇUKUROVA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İNG.
|EA
|390748
|258,08254
|İSTANBUL TİCARET ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İşletme Fak.
|İktisat
|%75 İnd.
|EA
|420164
|253,85041
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|438173
|251,39974
|GEBZE TEKNİK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İşletme Fak.
|İktisat
|EA
|440436
|251,09767
|KOCAELİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|449476
|249,89976
|AKDENİZ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|461217
|248,40987
|HASAN KALYONCU ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.
|İktisat
|Burslu
|EA
|463436
|248,12938
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV.
|KIBRIS
|ODTÜ Kuz. Kıbrıs Kamp. (KKTC-G.yurt)
|İktisat
|İNG. %75 İnd.
|EA
|491466
|244,71902
|DOKUZ EYLÜL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İÖ
|EA
|491536
|244,71151
|BURSA ULUDAĞ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|492313
|244,61988
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|500927
|243,59925
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|545352
|238,67715
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İNG.
|EA
|550766
|238,1034
|SAKARYA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Siyasal Bilgiler Fak.
|İktisat
|EA
|562274
|236,9072
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|KKTC Uyruklu
|EA
|562746
|236,85812
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Siyasal Bilgiler Fak.
|İktisat
|EA
|571185
|235,99697
|İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|587137
|234,3794
|BAŞKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İNG. %50 İnd.
|EA
|588028
|234,2858
|GAZİANTEP ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|595281
|233,55153
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İÖ
|EA
|595412
|233,53989
|ATILIM ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İşletme Fak.
|İktisat
|İNG. %75 İnd.
|EA
|596309
|233,44629
|AKDENİZ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İÖ
|EA
|619333
|231,15403
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.
|İktisat
|İNG. Ücretli
|EA
|621424
|230,93856
|ÇUKUROVA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|636129
|229,40347
|PAMUKKALE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|637254
|229,28157
|BEYKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|%75 İnd.
|EA
|657020
|227,1149
|ERCİYES ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|667500
|225,84549
|IŞIK ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İNG. %75 İnd.
|EA
|670250
|225,49905
|SELÇUK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|676571
|224,6484
|BURSA ULUDAĞ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İÖ
|EA
|678855
|224,32951
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|687335
|223,05373
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Aydın İktisat Fak.
|İktisat
|EA
|687465
|223,03391
|DOĞU AKDENİZ ÜNİV.
|KIBRIS
|İşletme ve Ekonomi Fak.
|İktisat
|İNG. Burslu
|EA
|692542
|222,14429
|KOCAELİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İÖ
|EA
|702589
|220,03658
|BALIKESİR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|702954
|219,94542
|TOBB EKONOMİ VE TEKN. ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|Ücretli
|EA
|709730
|217,96624
|KIRIKKALE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|717019
|214,53542
|MERSİN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|726975
|207,24069
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|735745
|197,76114
|BAŞKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|Ücretli
|EA
|---
|---
|ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV.
|Y.DIŞI
|Ekonomi ve Yön. Bil. Fak.
|İktisat
|%50 İnd.
|EA
|---
|---
|ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV.
|Y.DIŞI
|Ekonomi ve Yön. Bil. Fak.
|İktisat
|%75 İnd.
|EA
|---
|---
|GÜMÜŞHANE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Gümüşhane İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|---
|---
|TÜRK-ALMAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|Almanca
|EA
|---
|---
|DOĞUŞ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|%50 İnd.
|EA
|---
|---
|DOĞUŞ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İNG. %50 İnd.
|EA
|---
|---
|IŞIK ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İNG. %50 İnd.
|EA
|---
|---
|YEDİTEPE ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İNG. %25 İnd.
|EA
|---
|---
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|%50 İnd.
|EA
|---
|---
|ÇUKUROVA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İÖ
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|ADIYAMAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|AFYON KOCATEPE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|AFYON KOCATEPE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İÖ
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|AKSARAY ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|AMASYA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Merzifon İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV.
|KIBRIS
|ODTÜ Kuz. Kıbrıs Kamp. (KKTC-G.yurt)
|İktisat
|İNG. %50 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|ATILIM ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İşletme Fak.
|İktisat
|İNG. %50 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|ATILIM ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İşletme Fak.
|İktisat
|%50 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|ATILIM ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İşletme Fak.
|İktisat
|%75 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|%50 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İNG. Ücretli
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|ÇANKAYA ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İNG. %50 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|TOBB EKONOMİ VE TEKN. ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|%25 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|ARTVİN ÇORUH ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Hopa İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Nazilli İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Nazilli İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İÖ
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Aydın İktisat Fak.
|İktisat
|İÖ
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|BALIKESİR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İÖ
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İÖ
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|BARTIN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|BATMAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|BAYBURT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|BİNGÖL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|BİTLİS EREN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İÖ
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Biga İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Biga İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İÖ
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Siyasal Bilgiler Fak.
|İktisat
|İÖ
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|HİTİT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İNG.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İNG. İÖ
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|PAMUKKALE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İÖ
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|DİCLE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|DÜZCE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|TRAKYA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|TRAKYA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İÖ
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|FIRAT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|FIRAT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İÖ
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|ATATÜRK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İÖ
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|ERZURUM TEKNİK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|ANADOLU ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İNG. UOLP-SUNY Cortland Ücretli
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|ANADOLU ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İktisat Fak.
|İktisat
|Açıköğretim
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|GAZİANTEP ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İslahiye İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|GAZİANTEP ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İÖ
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|HASAN KALYONCU ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.
|İktisat
|%50 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|GİRESUN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|HAKKARİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İÖ
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|IĞDIR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İÖ
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Açık ve Uzaktan Eğitim Fak.
|İktisat
|Uzaktan Öğretim
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Açık ve Uzaktan Eğitim Fak.
|İktisat
|Açıköğretim
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|BEYKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İNG. %50 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|BEYKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|%50 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|BEYKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İNG. %75 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|DOĞUŞ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|%75 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|DOĞUŞ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İNG. %75 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|%50 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|%75 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL SABAHTTİN ZAİM ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İşletme ve Yön. Bil. Fak.
|İktisat
|%75 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL SABAHTTİN ZAİM ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İşletme ve Yön. Bil. Fak.
|İktisat
|%50 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL TİCARET ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İşletme Fak.
|İktisat
|İNG. %50 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL TİCARET ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İşletme Fak.
|İktisat
|%50 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|YEDİTEPE ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İNG. %50 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|DOKUZ EYLÜL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İşletme Fak.
|İktisat
|İNG. UOLP-New York Eyalet Üni. SUNY Albany Ücretli
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İÖ
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|KARABÜK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|KARABÜK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İÖ
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|KAFKAS ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|KASTAMONU ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|ERCİYES ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İÖ
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|NUH NACİ YAZGAN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|%75 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİV.
|Y.DIŞI
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|KIRIKKALE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İÖ
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|KIRKLARELİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|KIRKLARELİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İÖ
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİV.
|KIBRIS
|İşletme ve Ekonomi Fak.
|İktisat
|İNG. %75 İnd.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Siyasal Bilgiler Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Siyasal Bilgiler Fak.
|İktisat
|İÖ
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|SELÇUK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İÖ
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İÖ
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|İNÖNÜ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|İNÖNÜ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İÖ
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İÖ
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Salihli İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|MARDİN ARTUKLU ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|MERSİN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İÖ
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İÖ
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İNG. İÖ
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|ORDU ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ünye İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|SAKARYA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Siyasal Bilgiler Fak.
|İktisat
|İÖ
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|SİİRT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|SİİRT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İNG.
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|SİNOP ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Boyabat İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|HARRAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|ŞIRNAK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|TOKAT G.OSMANPAŞA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İÖ
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|MUNZUR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|UŞAK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|UŞAK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|İÖ
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|YALOVA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Yalova İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|YOZGAT BOZOK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İkt. ve İdari Bil. Fak.
|İktisat
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
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