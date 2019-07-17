ÖSYM'nin gece geç saatlerde açıkladığı YKS sonuçlarını öğrenen adaylar, üniversitedeki bölümleri araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçmede ışık tutması için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan İktisat Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte İktisat Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...

İKTİSAT BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019

Aşağıdaki tabloda İktisat Bölümü bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. İktisat Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların eşit ağırlık puan türünden tercih yapmaları gerekir.