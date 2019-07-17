17 TEMMUZ 2019
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İktisat Bölümü taban puanları ve başarı sıralaması 2019

YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra binlerce öğrenci üniversitelerdeki en iyi bölümlerin taban puanlarını merak ediyor. Biz de sizler için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan İktisat Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını araştırdık. İşte İktisat Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralamaları...

17.07.2019 - 19:22 | Güncelleme: Gündem
İktisat Bölümü taban puanları ve başarı sıralaması 2019

ÖSYM'nin gece geç saatlerde açıkladığı YKS sonuçlarını öğrenen adaylar, üniversitedeki bölümleri araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçmede ışık tutması için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan İktisat Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte İktisat Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...

İKTİSAT BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019

Aşağıdaki tabloda İktisat Bölümü bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. İktisat Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların eşit ağırlık puan türünden tercih yapmaları gerekir.

İKTİSAT BÖLÜMÜ BAŞARI SIRALAMALARI
ÜNİVERSİTETÜRFAKÜLTEBÖLÜMBURS/DİLPUAN TÜR.SIRATABAN PUAN
BOĞAZİÇİ ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İNG.    EA831477,5246
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.İktisat İNG.  Burslu   EA1011471,73885
GALATASARAY ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EA1921453,9927
TOBB EKONOMİ VE TEKN. ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat Burslu    EA2323448,2989
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İNG.    EA8612418,06566
YEDİTEPE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İNG.  Burslu   EA45958368,99389
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İNG.    EA58704358,77259
İBN HALDUN ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.İktisat İNG.  Burslu   EA59190358,39559
HACETTEPE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İNG.    EA73807348,46949
MARMARA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İktisat Fak.İktisat İNG.    EA76053347,0641
İSTANBUL TİCARET ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İşletme Fak.İktisat İNG.  Burslu   EA81118344,04229
TÜRK-ALMAN ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat Almanca    EA88782339,68986
BAŞKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İNG.  Burslu   EA90274338,85717
ANKARA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Siyasal Bilgiler Fak.İktisat    EA95952335,87006
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. KIBRISODTÜ Kuz. Kıbrıs Kamp. (KKTC-G.yurt)İktisat İNG.  Burslu   EA102876332,38583
İSTANBUL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İktisat Fak.İktisat İNG.    EA102996332,33152
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.İktisat İNG.  %50 İnd.   EA106006330,87114
IŞIK ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İNG.  Burslu   EA107870329,96146
İSTANBUL TİCARET ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İşletme Fak.İktisat Burslu    EA118072325,2238
HACETTEPE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EA127394321,17391
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EA133885318,56793
ÇANKAYA ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İNG.  Burslu   EA145309314,09169
ATILIM ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İşletme Fak.İktisat İNG.  Burslu   EA146904313,49953
BEYKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İNG.  Burslu   EA148135313,04354
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İşletme Fak.İktisat İNG.    EA160058308,81614
BAŞKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat Burslu    EA168301306,03827
İSTANBUL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İktisat Fak.İktisat    EA192049298,73162
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Siyasal Bilgiler Fak.İktisat İNG.    EA200048296,47214
MARMARA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İktisat Fak.İktisat    EA201826295,98874
DOĞUŞ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İNG.  Burslu   EA203927295,38088
EGE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EA209779293,82456
TOBB EKONOMİ VE TEKN. ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat %50 İnd.    EA213943292,75336
BEYKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat Burslu    EA223156290,3231
ANADOLU ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İNG.    EA225318289,80274
BAŞKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İNG.  %75 İnd.   EA226756289,44842
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat Burslu    EA227208289,33413
İSTANBUL SABAHTTİN ZAİM ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İşletme ve Yön. Bil. Fak.İktisat Burslu    EA232992287,9325
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Siyasal Bilgiler Fak.İktisat    EA242352285,71549
ATILIM ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İşletme Fak.İktisat Burslu    EA258788281,96025
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EA260282281,6159
DOĞUŞ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat Burslu    EA310070271,53333
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EA316756270,29612
EGE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İÖ    EA325916268,63271
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. Y.DIŞIEkonomi ve Yön. Bil. Fak.İktisat Burslu    EA330285267,84345
BAŞKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat %75 İnd.    EA337129266,64465
ANADOLU ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EA364429262,14067
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat Burslu    EA376918260,18202
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İNG.    EA377997260,01291
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İNG.    EA380291259,65845
ÇUKUROVA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İNG.    EA390748258,08254
İSTANBUL TİCARET ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İşletme Fak.İktisat %75 İnd.    EA420164253,85041
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EA438173251,39974
GEBZE TEKNİK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İşletme Fak.İktisat    EA440436251,09767
KOCAELİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EA449476249,89976
AKDENİZ ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EA461217248,40987
HASAN KALYONCU ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.İktisat Burslu    EA463436248,12938
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. KIBRISODTÜ Kuz. Kıbrıs Kamp. (KKTC-G.yurt)İktisat İNG.  %75 İnd.   EA491466244,71902
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İÖ    EA491536244,71151
BURSA ULUDAĞ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EA492313244,61988
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EA500927243,59925
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EA545352238,67715
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İNG.    EA550766238,1034
SAKARYA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Siyasal Bilgiler Fak.İktisat    EA562274236,9072
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat KKTC Uyruklu    EA562746236,85812
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Siyasal Bilgiler Fak.İktisat    EA571185235,99697
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EA587137234,3794
BAŞKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İNG.  %50 İnd.   EA588028234,2858
GAZİANTEP ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EA595281233,55153
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İÖ    EA595412233,53989
ATILIM ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İşletme Fak.İktisat İNG.  %75 İnd.   EA596309233,44629
AKDENİZ ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İÖ    EA619333231,15403
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.İktisat İNG.  Ücretli   EA621424230,93856
ÇUKUROVA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EA636129229,40347
PAMUKKALE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EA637254229,28157
BEYKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat %75 İnd.    EA657020227,1149
ERCİYES ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EA667500225,84549
IŞIK ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İNG.  %75 İnd.   EA670250225,49905
SELÇUK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EA676571224,6484
BURSA ULUDAĞ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İÖ    EA678855224,32951
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EA687335223,05373
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Aydın İktisat Fak.İktisat    EA687465223,03391
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. KIBRISİşletme ve Ekonomi Fak.İktisat İNG.  Burslu   EA692542222,14429
KOCAELİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İÖ    EA702589220,03658
BALIKESİR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EA702954219,94542
TOBB EKONOMİ VE TEKN. ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat Ücretli    EA709730217,96624
KIRIKKALE ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EA717019214,53542
MERSİN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EA726975207,24069
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EA735745197,76114
BAŞKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat Ücretli    EA------
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. Y.DIŞIEkonomi ve Yön. Bil. Fak.İktisat %50 İnd.    EA------
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. Y.DIŞIEkonomi ve Yön. Bil. Fak.İktisat %75 İnd.    EA------
GÜMÜŞHANE ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Gümüşhane İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EA------
TÜRK-ALMAN ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat Almanca    EA------
DOĞUŞ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat %50 İnd.    EA------
DOĞUŞ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İNG.  %50 İnd.   EA------
IŞIK ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İNG.  %50 İnd.   EA------
YEDİTEPE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İNG.  %25 İnd.   EA------
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat %50 İnd.    EA------
ÇUKUROVA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İÖ    EADolmadıDolmadı
ADIYAMAN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
AFYON KOCATEPE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
AFYON KOCATEPE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İÖ    EADolmadıDolmadı
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
AKSARAY ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
AMASYA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Merzifon İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. KIBRISODTÜ Kuz. Kıbrıs Kamp. (KKTC-G.yurt)İktisat İNG.  %50 İnd.   EADolmadıDolmadı
ATILIM ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İşletme Fak.İktisat İNG.  %50 İnd.   EADolmadıDolmadı
ATILIM ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İşletme Fak.İktisat %50 İnd.    EADolmadıDolmadı
ATILIM ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İşletme Fak.İktisat %75 İnd.    EADolmadıDolmadı
BAŞKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat %50 İnd.    EADolmadıDolmadı
BAŞKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İNG.  Ücretli   EADolmadıDolmadı
ÇANKAYA ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İNG.  %50 İnd.   EADolmadıDolmadı
TOBB EKONOMİ VE TEKN. ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat %25 İnd.    EADolmadıDolmadı
ARTVİN ÇORUH ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Hopa İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Nazilli İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Nazilli İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İÖ    EADolmadıDolmadı
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Aydın İktisat Fak.İktisat İÖ    EADolmadıDolmadı
BALIKESİR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İÖ    EADolmadıDolmadı
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İÖ    EADolmadıDolmadı
BARTIN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
BATMAN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
BAYBURT ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
BİNGÖL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
BİTLİS EREN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat EADolmadıDolmadı
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İÖ    EADolmadıDolmadı
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Biga İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Biga İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İÖ    EADolmadıDolmadı
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Siyasal Bilgiler Fak.İktisat İÖ    EADolmadıDolmadı
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
HİTİT ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
PAMUKKALE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İNG.    EADolmadıDolmadı
PAMUKKALE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İNG.  İÖ   EADolmadıDolmadı
PAMUKKALE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İÖ    EADolmadıDolmadı
DİCLE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
DÜZCE ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
TRAKYA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
TRAKYA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İÖ    EADolmadıDolmadı
FIRAT ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
FIRAT ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İÖ    EADolmadıDolmadı
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
ATATÜRK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
ATATÜRK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İÖ    EADolmadıDolmadı
ERZURUM TEKNİK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
ANADOLU ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İNG.  UOLP-SUNY Cortland  Ücretli  EADolmadıDolmadı
ANADOLU ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İktisat Fak.İktisat Açıköğretim    EADolmadıDolmadı
GAZİANTEP ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İslahiye İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
GAZİANTEP ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İÖ    EADolmadıDolmadı
HASAN KALYONCU ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.İktisat %50 İnd.    EADolmadıDolmadı
GİRESUN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
HAKKARİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İÖ    EADolmadıDolmadı
IĞDIR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İÖ    EADolmadıDolmadı
İSTANBUL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Açık ve Uzaktan Eğitim Fak.İktisat Uzaktan Öğretim    EADolmadıDolmadı
İSTANBUL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Açık ve Uzaktan Eğitim Fak.İktisat Açıköğretim    EADolmadıDolmadı
BEYKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İNG.  %50 İnd.   EADolmadıDolmadı
BEYKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat %50 İnd.    EADolmadıDolmadı
BEYKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İNG.  %75 İnd.   EADolmadıDolmadı
DOĞUŞ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat %75 İnd.    EADolmadıDolmadı
DOĞUŞ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İNG.  %75 İnd.   EADolmadıDolmadı
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat %50 İnd.    EADolmadıDolmadı
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat %75 İnd.    EADolmadıDolmadı
İSTANBUL SABAHTTİN ZAİM ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İşletme ve Yön. Bil. Fak.İktisat %75 İnd.    EADolmadıDolmadı
İSTANBUL SABAHTTİN ZAİM ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İşletme ve Yön. Bil. Fak.İktisat %50 İnd.    EADolmadıDolmadı
İSTANBUL TİCARET ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İşletme Fak.İktisat İNG.  %50 İnd.   EADolmadıDolmadı
İSTANBUL TİCARET ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İşletme Fak.İktisat %50 İnd.    EADolmadıDolmadı
YEDİTEPE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İNG.  %50 İnd.   EADolmadıDolmadı
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İşletme Fak.İktisat İNG.  UOLP-New York Eyalet Üni.  SUNY Albany  Ücretli EADolmadıDolmadı
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İÖ    EADolmadıDolmadı
KARABÜK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
KARABÜK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İÖ    EADolmadıDolmadı
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
KAFKAS ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
KASTAMONU ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
ERCİYES ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İÖ    EADolmadıDolmadı
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat %75 İnd.    EADolmadıDolmadı
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİV. Y.DIŞIİkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
KIRIKKALE ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İÖ    EADolmadıDolmadı
KIRKLARELİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
KIRKLARELİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İÖ    EADolmadıDolmadı
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. KIBRISİşletme ve Ekonomi Fak.İktisat İNG.  %75 İnd.   EADolmadıDolmadı
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Siyasal Bilgiler Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Siyasal Bilgiler Fak.İktisat İÖ    EADolmadıDolmadı
SELÇUK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İÖ    EADolmadıDolmadı
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İÖ    EADolmadıDolmadı
İNÖNÜ ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
İNÖNÜ ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İÖ    EADolmadıDolmadı
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İÖ    EADolmadıDolmadı
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Salihli İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
MARDİN ARTUKLU ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
MERSİN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İÖ    EADolmadıDolmadı
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İÖ    EADolmadıDolmadı
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İNG.  İÖ   EADolmadıDolmadı
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
ORDU ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Ünye İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
SAKARYA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Siyasal Bilgiler Fak.İktisat İÖ    EADolmadıDolmadı
SİİRT ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
SİİRT ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İNG.    EADolmadıDolmadı
SİNOP ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Boyabat İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
HARRAN ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
ŞIRNAK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
TOKAT G.OSMANPAŞA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İÖ    EADolmadıDolmadı
MUNZUR ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
UŞAK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
UŞAK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat İÖ    EADolmadıDolmadı
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
YALOVA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Yalova İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
YOZGAT BOZOK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İkt. ve İdari Bil. Fak.İktisat    EADolmadıDolmadı

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