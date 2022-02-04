Nick Cave 21 Ağustos'ta İstanbul'da

İKSV, 50. kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında, müziğin dev ismi Nick Cave & The Bad Seeds’e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 21 Ağustos’ta Parkorman’da gerçekleşecek konserin biletleri, 7 Şubat’ta Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışın ardından, 14 Şubat Pazartesi genel satışa açılıyor.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)’nin 50. yıl kutlamaları kapsamında, uzun yıllar akıllarda kalan performansları ve Red Right Hand, Into My Arms, Jubilee Street gibi şarkıları ile tanınan Nick Cave & The Bad Seeds, 21 Ağustos’ta Parkorman’da hayranlarıyla buluşacak.
2018’de İstanbul Caz Festivali kapsamında verdiği unutulmaz konserden sonra İstanbul’a tekrar gelecek olan Avustralyalı şarkıcı, söz yazarı, besteci, senaryo yazarı, şair ve aktör Nick Cave, müzik kariyeri boyunca çok sayıda sanatçıya ilham kaynağı oldu. İstanbul’da uzun zaman hafızalardan çıkmayacak bir performansa imza atmaya hazırlanan Nick Cave & The Bad Seeds, 1984’teki ilk albümleri From Her To Eternity’den başlayarak toplam 17 stüdyo albümü kaydetti. Son albümleri Ghosteen, The Bad Seeds’in en iyi çalışmalarından biri olarak kabul ediliyor. Grubun albümleri dünyanın dört bir yanında beş milyondan fazla sattı, müzik dünyasındaki etkileri de derin ve geniş çaplı oldu.
Biletler, 14 Şubat Pazartesi satışa çıkıyor
1. avantajlı dönem biletleri, 7 Şubat Pazartesi Lale Kart üyeleri için indirimli ön satış döneminin ardından, 14 Şubat Pazartesi günü 10.30’da passo.com.tr ile İKSV ana gişeden (pazar günleri hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında) satın alınabilecek. Gösterinin biletleri, kısıtlı bir dönem için ayakta tam 400 TL, sahne önü 550 TL, özel platform 850 TL olacak. Özel platform + sahne önü özel paket ise 1000 TL. Ayakta öğrenci bileti fiyatları ise Eczacıbaşı Genç Bilet sayesinde sadece 10 TL olacak.
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