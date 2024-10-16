İKSV'den genç sanatçı fonu için Londra'da gala gecesi

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Kültür-sanatın gelişimi için kâr amacı gütmeden çalışmalarını sürdüren İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), genç sanatçıların eser üretimlerini desteklemek için kullandığı Genç Sanatçı Fonu’nun genişletilmesi için bir kaynak geliştirme galası düzenledi. 13 Ekim’de Londra Doğa Tarihi Müzesi’nde gerçekleştirilen ve İstanbul Portföy’ün Gala Sponsoru olarak katkıda bulunduğu geceye Eren Holding ve VitrA partnerler olarak destek verdi. Mey | Diageo da gecenin kutlama destekçisi oldu.

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Halit Ergenç’in özel sunuşuyla başlayan Istanbul Calling Gala Gecesi’nde dünyanın önde gelen müzayede evlerinden Christie’s desteğiyle fon yararına bir destek yarışı da yapıldı. Gece, Erol Evgin’in orkestrası eşliğinde verdiği konserle sona erdi.

Halit Ergenç Gala gecesi kapsamında düzenlenen ve Christie’s Uluslararası Direktörü Beatriz Ordovas’ın yönettiği destek yarışında,Erol Akyavaş, Nejad Devrim, Osman Dinç, Nuri İyem, Alev Ebüzziya Siesbye ve Fausto Zonaro’nun birer eseri yer aldı. İlona Akyavaş, Veronica Devrim, Osman Dinç, Alev Ebüzziya Siesbye, Osman Nuri İyem, Gizem Kahya İyem ve 2015-2022 yılları arasında İKSV’nin Mütevelliler Kurulu Başkanlığını üstlenen Münir Ekonomi tarafından yapılan eser bağışlarıyla düzenlenen destek yarışı aracılığıyla Genç Sanatçı Fonu'na yaklaşık 174 bin İngiliz Sterlini ek destek sağlandı.

REKLAM Gala etkinliğinde, destek yarışı ve geceye katılım için toplanan bağışlarla birlikte fona aktarılan toplam tutar yaklaşık 360 bin İngiliz Sterlini oldu. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Genç Sanatçı Fonu’nu vakfın 50. yılında, festivallerde yer alacak genç sanatçıların üretimlerini desteklemek amacıyla oluşturmuştu. “Türkiye’nin dört bir yanından, sanat üretimi için desteğe ihtiyacı olan gençlere ulaşacağız” Bülent Eczacıbaşı İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, gecede yaptığı konuşmada “İstanbul Kültür Sanat Vakfı, 2022 yılında Genç Sanatçı Fonu’nu oluşturduğunda, o zamana dek sanat üretimine katkıda bulunmak için yürüttüğümüz çalışmalara yeni bir yaklaşım getirmek istemiştik. Amacımız, vakfın ellinci yılını kutlarken yüzümüzü geleceğe çevirmek, kalıcı bir etki yaratmak ve kültür birikimine anlamlı katkılar sağlayabilmekti. Geçtiğimiz iki yıl boyunca bu fonla hayata geçirilen projelerin başarısı hem bizlere gurur veriyor hem de genç sanatçılara odaklanarak ne kadar önemli bir ihtiyacı karşıladığımızı gösteriyor. Geceye katkıda bulunan kişi ve kurumların desteğiyle İKSV Genç Sanatçı Fonu’nun kapsamını genişletecek, Türkiye’nin dört bir yanından sanat üretimi için desteğe ihtiyacı olan gençlere ulaşacağız. Yeni seslere kulak verebilecek, yeni tasarıların somutlaşmasına şahit olacağız. Genç Sanatçı Fonu’muzun yeni dönemini büyük bir heyecanla bekliyoruz,” dedi.

İstanbul Portföy Kurucu Ortağı Tufan Deriner ise, “1973 yılından bu yana sanatın her alanında, tiyatrodan, festivallere, müzikten bienallere hayatımıza renk katan İKSV’nin, genç sanatçılara, kendi hikayelerini yazabilmeleri yolunda destek olması çok değerli. Bu yolda Vakıf’la birlikte yürüyebilmek ise bizim için son derece anlamlı. İstanbul Portföy olarak, özgün ve dinamik olmanın, farklı seslere kulak vermenin gücüne inandık. Bu istekle, harika bir amaç için sizlerle bir araya geldik. Gecenin sonunda hayatlarına dokunabileceğimiz genç yetenekler olduğunu bilmek, heyecan verici.” diye konuştu.