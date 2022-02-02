İstanbul Kültür Sanat Vakfı, 2022’de 50. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. 5 Haziran'da başlayacak ve tüm yıla yayılacak kutlama etkinlikleri arasında Nick Cave konseri, film gösterimleri, konserler, sergiler, gösteriler, atölye çalışmaları, söyleşiler yer alıyor.

İKSV, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı’nın İstanbul için kurduğu bir festival hayalinin somutlaşmasıyla çalışmalarına 1972 yılında başladı. Vakıf 2022’de 50. kez İstanbul’un kültür ve sanat yaşamına güç vermeye hazırlanıyor.

Yolculuğuna tek bir İstanbul Festivali’yle başlayan vakıf, aradan geçen 50 yılda güncel ve klasik müzik, sinema, sahne sanatları, güncel sanat ve tasarım alanlarında düzenlediği binlerce etkinlikte on iki milyonu aşkın izleyiciyi ağırladı. Türkiye’de festival ve bienal olgusunun yerleşmesine, benimsenmesine katkıda bulundu. Dünyanın önemli sanatçı ve topluluklarını İstanbul’da ağırladı; yurtdışında Türkiye’nin sanatsal üretimini yansıtan etkinlikler düzenledi. Kültür-sanat aracılığıyla Türkiye’nin uluslararası bağlarının güçlenmesine katkıda bulundu. Ödüller ve yapım desteklerinin yanı sıra verdiği eser siparişleriyle sanatı ve sanatçıları destekledi. Araştırmalar yürüterek, raporlar hazırlayarak ve işbirliği projeleriyle, kültür politikalarının geliştirilmesi, kültür yönetiminin çeşitlenmesi ve güçlenmesi için çalıştı.

İKSV 50. Yıl Kutlamasına Herkes Davetli

İKSV, 50. yılını 5 Haziran Pazar akşamı İstanbul’un farklı parklarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştireceği konserlerle kutlayacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konserler tüm İstanbulluların katılımına açık olacak.

İKSV, Haziran ve Temmuz aylarında Beylikdüzü’nden Yıldız Parkı’na, Küçükçekmece’den Müze Gazhane’ye İstanbul’un farklı park ve açık hava mekânlarında düzenleyeceği ücretsiz klasik müzik ve caz konserleriyle İstanbullularla buluşmaya devam edecek.

2022 “İKSV Yılı” Olacak

İKSV 50. yaşını tüm yıla yayılacak film gösterimleri, konserler, sergiler, gösteriler, atölye çalışmaları, söyleşiler ve farklı etkinliklerle kutlayacak.

İstanbul Film, Müzik, Caz ve Tiyatro Festivalleri sene boyunca şehirde festival havası estirecek. Filmekimi sonbaharda sinemaları şenlendirecek. Venedik Sanat Bienali’ndeki Türkiye Pavyonu ve İstanbul Bienali bir kez daha Türkiye’yi uluslararası sanat gündeminin merkezine taşıyacak.

Nejat Eczacıbaşı Binası’nda yer alan Salon İKSV de iki yıllık aranın ardından Mart ayında yeniden kapılarını açacak. Salon ayrıca iki günlük Gezgin Salon festivaliyle Parkorman’a taşınacak.

İKSV ve Zorlu PSM işbirliğinde, Anna Karenina balesiyle izleyicilerle buluşacak Zürih Balesi ve 2018 yılında verdiği efsane konser hâlâ hafızalardan çıkmayan Nick Cave & The Bad Seeds de İKSV’nin 50. yılındaki konukları arasında yer alacak.

İKSV Alt Kat da seneye yayılan etkinlikleriyle gençlerin ve çocukların sanatsal gelişimine katkı sağlamayı sürdürecek.

Kültür-Sanatın Yarınına da İz Bırakmak

İKSV, 2022 yılında farklı destek, teşvik ve ödüller aracılığıyla kültür-sanat alanına 15 milyon TL’ye yakın katkı aktarmayı hedefliyor.

İki Yeni Tiyatro Prodüksiyonu

İKSV, 50. yılında iki yeni tiyatro prodüksiyonunu hayata geçiriyor. Özen Yula’nın yönetmenliğini üstlendiği “Alelade Aşıklardan Farkımız”, Sabahattin Ali ve Aliye Ali’nin birbirlerine yazdıkları mektuplardan yola çıkan bir ‘müzikli tiyatral gösteri’ olacak.

İKSV, ID İletişim ve Zorlu PSM ortak yapımcılığında hazırlanan, Serdar Biliş’in yönetmenliğini üstlendiği “Saatleri Ayarlama Enstitüsü” ise Ahmet Hamdi Tanpınar’ın unutulmaz eserine çağdaş bir yaklaşım sunacak. Her iki gösteri de 2022 sonbaharında prömiyer yapacak.

İKSV’nin 10. Kültür Politikaları Raporu Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Odaklanıyor

İKSV gelecek için çalışmalarını sürdürürken, adımlarını sosyal faydayı gözeterek, ekolojiyi ve toplumsal cinsiyet eşitliğini odağa alan bir yaklaşımla atıyor. İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları departmanı tarafından bu yıl Mart ayında yayımlanacak, Prof. Dr. Itır Erhart’ın kaleme aldığı raporda, toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki tartışmaların kültür-sanat dünyamızdaki izdüşümü incelenecek.

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı:

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, 50. yılını kutlayan İKSV’nin geleceğe yönelik planlarına dair şu yorumlarda bulundu: “İstanbul’un zengin ve renkli bir kültür-sanat yaşamına sahip olmasının, hem yaratıcı düşüncenin gelişmesi, hem de toplumun ve bireylerin nefes alması, daha mutlu olması için büyük önem taşıdığına gönülden inanıyoruz. Kültür ve sanat alanında çok güçlü bir geleneği olan ülkemizin, üretkenliği ve yaratıcılığıyla dünya çapında öne çıkması için İKSV gibi kültür kurumlarına önemli görevler düşüyor. Bu yolda en güçlü kaynağımız da gençler. İKSV 50. yılında, geçmişte ülkemize kazandırdıklarından aldığı güçle, geleceğe dair hayallerine odaklanıyor. Önümüzdeki dönemde başarılı genç sanatçıları ödüllendirmeye, desteklemeye, onlara alan açmaya devam edeceğiz. Gençleri çalışmalarımıza daha fazla dâhil etmek için uğraş vereceğiz. Gençlerin hayatlarına kültür ve sanatla umut ve ilham katmayı çok önemsiyor, yeni üretimleri desteklemenin bu yönde büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Ellinci yılımızda bunun için yeni girişimler de başlatıyoruz. Önümüzdeki dönemde en önemli odak noktamız, hem sanatçı hem de izleyici gelişimini destekleyerek yarının kültür ve sanatının yeşermesi için gerekli ortamı yaratmak olacak.”

Eczacıbaşı Desteğiyle Bu Yıl Tüm İKSV Etkinliklerinde Öğrenci Biletleri 10 TL

2022’de 80. yaşını kutlayacak Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle bu yıl İKSV’nin tüm etkinliklerindeki öğrenci biletleri 10 TL olacak. Gençler, sanata daha kolay erişebilmelerine katkı sağlamayı amaçlayan Eczacıbaşı Genç Bilet projesiyle, İKSV’nin bu yıl düzenleyeceği etkinliklerde satışa sunulan öğrenci biletlerini 10 TL üzerinden alabilecek.

50 Yıla Özel: Geçmişten Bugüne İKSV

“@İKSV_Albümleri”

İKSV, 50. yıl şerefine, kurumsal arşivinden fotoğraflar, belgeler ve hatıraları sosyal medya aracılığıyla izleyicilerle paylaşmaya hazırlanıyor. Instagram üzerinden yayına giren @İKSV_Albümleri hesabıyla, 1972 yılından bu yana özenle korunan albümler raflardan indirilerek, bu deneyimin parçası olan herkes, sayfaları birlikte karıştırmaya davet edilecek.

İKSV’nin Geçmişinden İleri Dönüştürülmüş Çantalar

İKSV 50. yılında çok özel bir projeyi daha hayata geçirecek. İKSV’nin eski festival ve bienallerinden arta kalan branda tanıtım malzemeleri ileri dönüştürülerek iki farklı boyda İKSV çantalarına dönüştürüldü. Hüner Aldemir’in tasarımlarını yaptığı her bir çanta kendine has olacak, eşi olmayacak. İKSV çantaları Şubat ayı içinde magaza.iksv.org adresinden satışa sunulacak.

“İKSV 50 Yıldır Burada” İletişim Kampanyası

İKSV, 50 yıllık tarihini birlikte var ettiği, sanatla beslenen, hisseden, paylaşan, dünyaya değer katan, güzellikleri gören, üzerine titreyen ve besleyip büyüten tüm paydaşlarına teşekkür niteliğinde bir iletişim kampanyası hazırlıyor. Concept Istanbul tarafından hazırlanan reklam filmi, Şubat ayında İKSV’nin sosyal medya kanallarında yayımlanacak. İKSV’nin bu yıl tüm afişlerinde yerini alacak İKSV 50 YILDIR BURADA amblemi ise vakfın Kurum Kimliği Danışmanı Bülent Erkmen’in imzasını taşıyor.

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