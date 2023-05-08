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İklim değişikliği: Vietnam'da 44,1 dereceyle sıcaklık rekoru kırıldı

Vietnam'da 44 dereceden biraz fazla bir sıcaklıkla, şimdiye dek kayıtlara geçen en büyük sıcaklığı gördü. Uzmanlar, rekorun iklim değişikliği nedeniyle kısa sürede kırılacağı görüşünde.

Giriş: 08.05.2023 - 07:46 | Güncelleme: ABONE OL
İklim değişikliği: Vietnam'da 44,1 dereceyle sıcaklık rekoru kırıldı
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ciftciGetty Images

Vietnam'da 44 dereceden biraz fazla bir sıcaklıkla, şimdiye dek kayıtlara geçen en büyük sıcaklığı gördü. Uzmanlar, rekorun iklim değişikliği nedeniyle kısa sürede kırılacağı görüşünde.

Rekor, ülkenin kuzeyindeki Thanh Hoa bölgesinde kırıldı ve yetkililer halka günün en sıcak saatlerinde evden dışarı çıkmama uyarısı yaptı.

Bölgedeki diğer ülkelerde de çok yüksek sıcaklıklar görüldü.

Tayland'ın batısındaki Mak bölgesinde daha önceki rekoru egale eden 44,6 derece sıcaklık vardı.

Bu arada Myanmar basınına göre ülkenin doğusundaki bir kasabada 43,8 dereceyle son 10 yılın en yüksek sıcaklığı görüldü.

Her iki ülke de muson mevsiminden önce sıcak bir dönem geçiriyor, ancak sıcaklığın yoğunluğu daha önceki rekorları kırdı.

İklim değişikliği uzmanı Nguyen Ngoc Huy AFP'ye yaptığı açıklamada Vietnam'da görülen hava sıcaklığı rekorunun "kaygı verici" olduğunu belirtti.

Nguyen "Bu rekorun birçok kez kırılacağına inanıyorum. Bu durum iklim değişikliği modellemelerinin doğru olduğunu gösteriyor" dedi.

Küresel sıcaklıklar, sanayi devrimi dönemine kıyasla zaten 1,1 derece ısınmış durumda ve karbon salımlarını azaltma önlemleri alınmazsa, sıcaklıklar artmaya devam edecek.

Vietnam'ın daha önceki sıcaklık rekoru 43,4 dereceydi.

Daha doğuda, Bangladeş'in başkenti Daka'da ise 1960'lardan bu yana ki en yüksek sıcaklıklar kaydedildi.

Nisan'da İspanya'da da 38,8 dereceyle bu ay içinde görülen en yüksek sıcaklık kayda geçmişti.

Mart ayında iklim uzmanları, 1,5 derecelik sıcaklık artışı hedefinin büyük ihtimalle tutturulamayacğını söylemişti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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