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İklim değişikliği: Vietnam'da 44,1 dereceyle sıcaklık rekoru kırıldı/iklim-degisikligi-vietnam-da-44-1-dereceyle-sicaklik-rekoru-kirildi-3589695
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