İkizler arasındaki gizemli bağ: Gerçekten telepatik iletişim kurabiliyorlar mı?

TELEPATİ Mİ YOKSA EMPATİ Mİ?

2011 yılında Bilim ve İyileşme Dergisi’nde yayınlanan makalede, ikizlerden biri acı çekerken diğerinin de acı hissetmesi gibi fiziksel hisler yaratacak kadar güçlü duygusal bağın işaretleri konusu da ele alınır. Bu makaleye göre, ikizler çok uzun süre beraber kaldıklarından birbirlerini o kadar yakından tanıyabilirler ki, ikizlerinin nasıl konuşacağını veya davranacağını tahmin edebilirler.